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Фото и видео ⟩ Грозовой шторм парализовал движение на шоссе: положение спас один предприимчивый человек

rus.postimees.ee
Грозовой шторм парализовал движение на шоссе: положение спас один предприимчивый человек
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На шоссе Курессааре-Выхма сегодня, 29 июня, грозовой шторм повалил дерево на проезжую часть. 

Движение на шоссе было парализовано минут двадцать, пока на помощь не пришел один мужчина, который достал из рюкзака маленькую пилу и небольшой топор. В результате совместных усилий через пять минут около двадцати машин снова смогли продолжить свой путь, передает Saarte Hääl.

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