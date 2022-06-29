Фото и видео ⟩ Грозовой шторм парализовал движение на шоссе: положение спас один предприимчивый человек

Движение на шоссе было парализовано минут двадцать, пока на помощь не пришел один мужчина, который достал из рюкзака маленькую пилу и небольшой топор. В результате совместных усилий через пять минут около двадцати машин снова смогли продолжить свой путь, передает Saarte Hääl.