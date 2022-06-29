На шоссе Курессааре-Выхма сегодня, 29 июня, грозовой шторм повалил дерево на проезжую часть.
Фото и видео ⟩ Грозовой шторм парализовал движение на шоссе: положение спас один предприимчивый человек
Грозовой шторм парализовал движение на шоссе: положение спас один предприимчивый человек
Движение на шоссе было парализовано минут двадцать, пока на помощь не пришел один мужчина, который достал из рюкзака маленькую пилу и небольшой топор. В результате совместных усилий через пять минут около двадцати машин снова смогли продолжить свой путь, передает Saarte Hääl.
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