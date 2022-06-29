Электричество в Эстонии в четверг снова подорожает

По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 244,93 евро, тариф вырастет почти на восемь процентов, передает rus.err.ee.

Максимальный тариф зафиксирован в период с 19 до 22 часов, когда электричество будет стоить от 410 до 479 евро.

Минимальный тариф будет с 3 до 6 часов утра, когда цена составит 33-36 евро за мегаватт-час.