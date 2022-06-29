Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 30 июня, составит 263,98 евро за мегаватт-час.
Электричество в Эстонии в четверг снова подорожает
Электричество в Эстонии в четверг снова подорожает
По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 244,93 евро, тариф вырастет почти на восемь процентов, передает rus.err.ee.
Максимальный тариф зафиксирован в период с 19 до 22 часов, когда электричество будет стоить от 410 до 479 евро.
Минимальный тариф будет с 3 до 6 часов утра, когда цена составит 33-36 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве биржевой тариф в четверг составит около 327 евро, увеличившись на 10 евро по сравнению со средой и по-прежнему значительно превышая цены в эстонской зоне Nord Pool.
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