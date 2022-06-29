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Государство выделит девять миллионов евро на развитие кибербезопасности

BNS
Государство выделит девять миллионов евро на развитие кибербезопасности
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Кейт Пентус-Розиманнус
Кейт Пентус-Розиманнус Фото: Remo Tõnismäe

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус утвердила приказ о выделении на повышение возможностей в сфере кибербезопасности 9,2 млн евро.

Средства выделят из целевых средств правительственного резерва в пользу Министерства экономики и коммуникаций — 7,6 млн евро на расходы на деятельность и 1,6 млн евро на компенсацию дефицита в сфере ИТ, сообщается в приказе. Сумму выделят в бюджет министерства на 2022 год.

В сентябре правительство приняло решение выделить 30 млн евро дополнительного финансирования на укрепление электронного управления и кибербезопасности, запланировав включить средства на компенсацию дефицита в сфере ИТ в целевой резерв в госбюджете на 2022 год.

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