Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус утвердила приказ о выделении на повышение возможностей в сфере кибербезопасности 9,2 млн евро.
Государство выделит девять миллионов евро на развитие кибербезопасности
Государство выделит девять миллионов евро на развитие кибербезопасности
Средства выделят из целевых средств правительственного резерва в пользу Министерства экономики и коммуникаций — 7,6 млн евро на расходы на деятельность и 1,6 млн евро на компенсацию дефицита в сфере ИТ, сообщается в приказе. Сумму выделят в бюджет министерства на 2022 год.
В сентябре правительство приняло решение выделить 30 млн евро дополнительного финансирования на укрепление электронного управления и кибербезопасности, запланировав включить средства на компенсацию дефицита в сфере ИТ в целевой резерв в госбюджете на 2022 год.
Ключевые слова