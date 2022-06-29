Государство выделит девять миллионов евро на развитие кибербезопасности

Средства выделят из целевых средств правительственного резерва в пользу Министерства экономики и коммуникаций — 7,6 млн евро на расходы на деятельность и 1,6 млн евро на компенсацию дефицита в сфере ИТ, сообщается в приказе. Сумму выделят в бюджет министерства на 2022 год.