ЕС и Литва ищут компромисс по транзиту в Калининград

Транзит грузов через Литву в Калининград могут нормализовать в течение ближайших дней, сообщило агентство Reuters в среду, 29 июня. По сведениям его двух источников, знакомых с ситуацией, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Вильнюсом, чтобы разрядить обстановку в регионе.

ЕС обсуждает с Литвой возможные исключения из санкций, из-за которых балтийская республика прекратила транзит в Калининградскую область, опасаясь, что Кремль может прибегнуть к военному пути решения спора.

Одной из стран, заинтересованных в снятии ограничений, Reuters называет Германию. Поскольку в Литве дислоцированы немецкие солдаты, ФРГ опасается, что может оказаться втянутой в конфликт. Другая причина - опасение Германии, что Россия перекроет поставки газа. "Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", - цитирует Reuters собеседника в дипломатических кругах.

По данным агентства, о решении может быть объявлено к 10 июля.

Литва остановила транзит товаров, подпавших под санкции, в Калининград