У предприятий розничной торговли замедлился рост дохода от продаж

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в апреле доход от продаж у предприятий розничной торговли вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12%, но в мае рост замедлился. «На рост выручки в мае в значительной степени повлияли предприятия, занимающиеся продажей моторного топлива, где доход от продаж вырос по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 8%», — пояснила Пихлак.



У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился по сравнению с маем прошлого года на 3%. Больше всего, на 27%, доход от продаж вырос у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах. Доход от продаж увеличился на 17% у специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Несколько меньше, на 6%, выручка увеличилась у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, то есть у так называемых универмагов, а также на 3% у аптек и магазинов косметических товаров.

Доход от продаж сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн (12%), у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь (9%), а также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (4%).

Выручка продуктовых магазинов уменьшилась по сравнению с маем прошлого года на 1%.

По сравнению с апрелем доход от продаж предприятий розничной торговли в мае вырос на 7%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных по сравнению с предыдущим месяцем продажи остались на прежнем уровне.