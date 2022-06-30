Второй шанс. Исключенный из команды Red Bull гонщик Юри Випс продолжит в серии Ф2

«Я принял решение, что Юри сможет до конца сезона ездить в составе нашей команды Hitech в серии F-2. Мы долго обсуждали это решение. То, что мы разрешаем ему завершить сезон в нашей команде, дает Юри возможность доказать действиями, какой он человек. Я внятно сказал, что выражения, которые он использовал, были неприемлемы, но все же решил дать ему шанс. Если мы живем в обществе, где после совершения ошибки и искреннего извинения за нее нам не дают возможности извлечь из нее уроки, то что это говорит об обществе. Я не знаю, почему он сказал то, что сказал. Я не знаю, почему он стримил и играл в Call of Duty посреди дня. Конечно, могли бы быть вещи, которые добавили бы больше его карьере. Я знаю, что расторжение договора с Red Bull стало для него болезненным опытом. По поводу этого решения не может быть единогласного одобрения, что также нормально», — отметил босс Hitech.