Команда Ф2 Hitech подтвердила в своем Twitter, что угодивший в расистский скандал гонщик Юри Випс до конца сезона будет числиться в их составе.
Второй шанс. Исключенный из команды Red Bull гонщик Юри Випс продолжит в серии Ф2
Оливер Оукс, директор Hitech, отметил, что поставлен в сложное положение.
«Я принял решение, что Юри сможет до конца сезона ездить в составе нашей команды Hitech в серии F-2. Мы долго обсуждали это решение. То, что мы разрешаем ему завершить сезон в нашей команде, дает Юри возможность доказать действиями, какой он человек. Я внятно сказал, что выражения, которые он использовал, были неприемлемы, но все же решил дать ему шанс. Если мы живем в обществе, где после совершения ошибки и искреннего извинения за нее нам не дают возможности извлечь из нее уроки, то что это говорит об обществе. Я не знаю, почему он сказал то, что сказал. Я не знаю, почему он стримил и играл в Call of Duty посреди дня. Конечно, могли бы быть вещи, которые добавили бы больше его карьере. Я знаю, что расторжение договора с Red Bull стало для него болезненным опытом. По поводу этого решения не может быть единогласного одобрения, что также нормально», — отметил босс Hitech.
Кроме того, Оукс заметил, что то, что команда разрешила продолжать Випсу ездить, даст тому возможность своими последующими действиями выразить искреннее раскаяние.
«Теперь он должен использовать любую возможность. Он должен совершить ряд серьезных изменений и не давать краткосрочных комментарией. Хотя это не может успокоить всех, я верю, что каждый из нас заслуживает второго шанса, но никогда – третьего. Репутация, карьера и самоуважение Юри теперь в его собственных руках», - добавил Оукс.