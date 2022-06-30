"Украинцы сказали, что у них началась война. Донбассу было очень обидно". Как живет Донецк и что там думают о войне

Дальность стрельбы миномета составляет 6-7 километров, столько же - до самых близких к Донецку позиций украинской армии. Но это расстояние снаряд преодолевает примерно за 12 секунд и более (в зависимости от траектории). В случаях, когда между выстрелом и разрывом лишь две-три секунды, у экспертов вызывают сомнения заявления властей ДНР о том, что снаряд мог прилететь в Донецк с украинских позиций.

"За все восемь лет жизни здесь я такого ужаса не испытывала, - рассказывает она. - Обстреливать начали чаще, сильнее и безжалостнее. Все люди только и надеются на то, что это в конце концов прекратится. Так как от нас мало что зависит, нам остается только терпеть. Мы терпилы - по-другому не скажешь. Да, и в 2014, и в 2015 годах были обстрелы, но не такие массивные, не такие продолжительные. А с 2016 года люди спокойно жили. Обстреливали где-то далеко, но я даже не вникала, где именно. Мы жили как и прежде, до войны. Сейчас ситуация обострилась до пределов, мирные жители гибнут каждый день. И теперь уже не важно, центр города это или окраина".