«Формула 2» в своем Twitter прокомментировала решение команды Hitech разрешить Випсу завершить сезон в их рядах.
F-2 осудила возможность продолжения карьеры Юри Випса
F-2 осудила возможность продолжения карьеры Юри Випса
«После комментария Юри Випса мы вновь хотим напомнить, что F2 не терпит расистских или дискриминационных высказываний ни в одной среде. Решение Hitech было неожиданным и не тем, которое мы бы приняли. Мы слежим за ситуацией и уверены, что у такого поведения будут соответствующие последствия», - сообщается в публикации.
A statement from Formula 2 pic.twitter.com/9nx8dhV0AH— Formula 2 (@Formula2) June 29, 2022