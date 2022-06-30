F-2 осудила возможность продолжения карьеры Юри Випса

«После комментария Юри Випса мы вновь хотим напомнить, что F2 не терпит расистских или дискриминационных высказываний ни в одной среде. Решение Hitech было неожиданным и не тем, которое мы бы приняли. Мы слежим за ситуацией и уверены, что у такого поведения будут соответствующие последствия», - сообщается в публикации.