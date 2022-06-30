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F-2 осудила возможность продолжения карьеры Юри Випса

rus.postimees.ee
F-2 осудила возможность продолжения карьеры Юри Випса
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Юри Випс.
Юри Випс. Фото: NACHO DOCE

«Формула 2» в своем Twitter прокомментировала решение команды Hitech разрешить Випсу завершить сезон в их рядах.

«После комментария Юри Випса мы вновь хотим напомнить, что F2 не терпит расистских или дискриминационных высказываний ни в одной среде. Решение Hitech было неожиданным и не тем, которое мы бы приняли. Мы слежим за ситуацией и уверены, что у такого поведения будут соответствующие последствия», - сообщается в публикации.

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