Bolt мухлюет с налогами в курьерском бизнесе

Болт не интерпретирует свои отношения с курьерами как трудовые отношения. «В отношении курьеров, предоставляющих услуги на платформе Bolt, неуместно использовать такие термины, как работа в Bolt полный или неполный рабочий день. Курьеры — это не сотрудники Bolt, а независимые поставщики услуги», — отмечает Яагуп Ялакас, генеральный директор Bolt Food в Эстонии.

Для сравнения, конкурент Bolt, компания Wolt, которая также занимается доставкой еды, использует другую интерпретацию. На взгляд Wolt, они состоят в трудовых отношениях с курьерами, используют трудовые договоры и платят подоходный налог государству со своих курьерских услуг. Postimees пообщался на ту же тему с другой эстонской компанией, которая планирует выйти на рынок в аналогичной сфере, и они также подтверждают, что исследовали происходящее на рынке, раскрыли схему Bolt с помощью юристов, но в итоге решили, что они не могут так действовать. «Большой налоговый риск. Бухгалтеры отказались, сказав, что не пойдут на это».