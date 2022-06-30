Эстонское законодательство гласит, что если компания или учреждение (юридическое лицо, формальным языком) платит частному лицу деньги за какую-то деятельность, компания должна удержать подоходный налог с этой выплаты и, на самом деле (поскольку это трудовые отношения), также платить социальный налог. Bolt платит курьерам за доставку еды из ресторанов на дом, но налогов не платит. Вместо этого компания сплела сложную и неоднозначную юридическую схему вокруг бизнеса по доставке еды курьерами, что привело к созданию безналоговой зоны, выяснил Postimees.
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Bolt мухлюет с налогами в курьерском бизнесе
Bolt мухлюет с налогами в курьерском бизнесе
Болт не интерпретирует свои отношения с курьерами как трудовые отношения. «В отношении курьеров, предоставляющих услуги на платформе Bolt, неуместно использовать такие термины, как работа в Bolt полный или неполный рабочий день. Курьеры — это не сотрудники Bolt, а независимые поставщики услуги», — отмечает Яагуп Ялакас, генеральный директор Bolt Food в Эстонии.
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