Трехкратный победитель «Формулы-1» Нельсон Пике принес извинения за высказывание, сделанное в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Бразилец отметил, что не хотел оскорбить британца. Ранее Пике назвал Хэмилтона neguinho. На русский язык это слово можно перевести как «негр», сообщает news.ru.
Пике извинился перед Хэмилтоном после расистского скандала: «То, что я сказал, было плохо сформулировано»
Пике извинился перед Хэмилтоном после расистского скандала: «То, что я сказал, было плохо сформулировано»
«То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не оправдываю это, но лишь поясню, что используемый термин широко употребляется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек». Я не хотел его как-то обидеть. Я никогда не стал бы использовать слово в том переводе, который мне приписывают», — написал Пике в одной из социальных сетей.
После девяти гонок нынешнего сезона Хэмилтон располагается на шестом месте с 77 очками. Макс Ферстаппен лидирует, набрав 175 очков.