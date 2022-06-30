Пике извинился перед Хэмилтоном после расистского скандала: «То, что я сказал, было плохо сформулировано»

«То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не оправдываю это, но лишь поясню, что используемый термин широко употребляется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек». Я не хотел его как-то обидеть. Я никогда не стал бы использовать слово в том переводе, который мне приписывают», — написал Пике в одной из социальных сетей.