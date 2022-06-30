Последствия коронавируса. Анетт Контавейт неожиданно проиграла и вылетела с Уимблдона

Проблемы начались во втором сете. Однако Нимайер уже в начале игры дала понять, что, несмотря на ее позицию в рейтинге, она задаст Анетт жару. Немка демонстрировала мощнейшие подачи, скорость мяча была порядка 190 км/ч. Кроме того, она вела игру и не давала Анетт возможности ответить. Во втором сете Контавейт пыталась держаться, но агрессивная игра соперницы быстро решила исход.

«Мне было очень сложно контролировать ее сильные подачи, поскольку не было возможность подготовиться к турниру так хорошо, как я бы хотела, - сказала Анетт после матча, имея в виду коронавирус, которым она недавно переболела и последствия от которого ощущает до сих пор.

«Я попыталась очень быстро вернуться, начала ежедневно тренироваться с низкой нагрузкой, но, думаю, это было ошибкой. Понимая теперь, какие получила последствия, должна была дать себе больше времени на восстановление. Я пробовала играть в Риме – физически было очень тяжело. Во Франции тоже. Было ощущение постоянной усталости, резко пропала энергия, очень тяжело было просыпаться, я также очень много спала.После Франции попробовала вновь начать тренироваться, но самочувствие лишь ухудшилось, я была крайне измотана. Решила пару недель хорошенько отдохнуть и почувствовала, что энергия начала возвращаться».

После паузы Анетт вновь приступила к тренировкам, но Уимблдон стартовал десятью днями позже.