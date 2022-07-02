Персона ⟩ Распродажа реликвий: как главред «Новой газеты» Муратов приближает лучшее будущее

Детское золото

Нобеля Не прошло и полугода, как Россия перешла в другое наступление, напав на Украину. А «Новая газета», после 32 дней борьбы за честь называть вещи своими именами, объявила о приостановке своей деятельности в России. Сейчас филиал «Новой» запускается в Европе, но старая команда остается в Москве. И поистине выдающееся событие в истории газеты произошло 20 июня 2022 года, когда золотая нобелевская медаль Дмитрия Муратова была продана на аукционе Heritage в Нью-Йорке за 103,5 миллиона долларов (97,87 млн евро) при стартовой цене в 550 тысяч (520,1 тыс. евро). Покупатель не назвал своего имени. Для сделки такого масштаба это вполне ожидаемо.

Во-первых, это самая дорогая нобелевская медаль за всю историю премии. С большим отрывом за ней следует медаль генетика Джеймса Уотсона, которую российский миллиардер Алишер Усманов купил в 2014 году за 4,1 миллиона долларов (3,88 млн евро) и тут же вернул ученому, поддержав таким образом его исследования. Во-вторых, деньги, вырученные за медаль журналиста и правозащитника Муратова, отправляются в Детский фонд ООН для помощи детям – жертвам войны в Украине. Это благородные, но для военного времени опасные деньги. От кого именно они поступили, мир может узнать и позже. Российские пропагандисты тут же заявили, что им известно, чьи это миллионы. Разумеется, они все знают о своих врагах заранее!

За Россию без Путина