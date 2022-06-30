Коалиционные переговоры: пособия для родителей-одиночек увеличатся на 61 евро

«Если на переговорах, которые уже вышли на финишную прямую, не будет никаких неприятных сюрпризов, то государство наконец придет на помощь родителям-одиночкам и их детям. Бедность чаще встречается как раз в семьях, где детей воспитывает один из родителей. По данным Департамента статистики, именно в таких семьях во время первого года пандемии коронавируса повысился уровень и относительной, и абсолютной бедности», – сказала заместитель председателя парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.

Cоциал-демократы еще в мае инициировали законопроект, повышающий пособие для родителей-одиночек, чтобы хотя бы частично защитить их от безумной инфляции.

«Теперь же на коалиционных переговорах мы добились того, что это пособие повысится в четыре раза. Безусловно, для семей с родителями-одиночками это важное событие, благодаря которому они смогут лучше справляться с жизнью. Я очень надеюсь, что родители-одиночки теперь почувствуют, что государство в конце концов подумало об их детях. Важен каждый ребенок», – отметила Кютт.