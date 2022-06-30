В пятницу, 1 июля, откроется бульвар Свободы от автомобилей (Аутовабадузе). В 17:30 из парка Калевипоя стартует тур велосипедистов, который пройдет через весь город до бульвара Вабадузе. В 19:00 состоится концерт группы Justament и Стефана. Прямую трансляцию с места событий будет вести ЭТВ.
Бульвар Свободы от автомобилей в Тарту откроется в пятницу велотуром и концертом
Велотур стартует из парка Калевипоя, продолжит свое движение по улице Рийа до виадука Ваксали, проследует по пешеходно-велосипедной дорожке вдоль Портовой железной дороги до улицы Туру, и в 18:50 участники велотура доберутся до бульвара Свободы от автомобилей. Все велосипедисты могут присоединяться к колонне в любой удобный момент. В день открытия исполнители Justament и Стефан выступят на сцене посреди бульвара Вабадузе.
Мероприятия будут продолжаться все выходные. В субботу под эгидой Академического спортивного клуба Тартуского университета пройдет тренировка, можно будет принять участие в ботанической экскурсии, также публику будут развлекать гимнасты и гимнастки клуба Akros и DJ Daysleeper. В воскресенье состоится детский утренник и танцевальный конкурс под руководством творческого центра Shaté, а также можно будет пуститься в пляс под свинговые и латиноамериканские ритмы.
В этом году территория бульвара Свободы от автомобилей будет расположена между перекрестком Ууэтуру и арочным мостом «Каарсильд». В отличие от бульвара Свободы от автомобилей, устраиваемого в предыдущие два года, в этом году в будние дни сохранится автомобильное движение по полосам 1+1 в области центра города, расположенной со стороны парка, а также будет установлено ограничение скорости 30 км/ч. Для пешеходов будет открыто уличное пространство со стороны реки, и для безопасного пересечения дорог на проезжей части бульвара Вабадузе добавятся четыре временных пешеходных перехода.
Движение будет закрыто по выходным до 14 августа (с 18:00 пятницы до 23:59 воскресенья), а с 8 по 19 июля, когда на бульваре Вабадузе будут проходить мероприятия гонки WRC Rally Estonia, автомобильное движение будет полностью закрыто. Строительство начнется вечером 28 июня, и территория будет закрыта для дорожного движения до позднего вечера 3 июля. Автобусы, следующие по бульвару Вабадузе, до 14 августа будут перенаправляться в объезд через Нарвское шоссе.
Мероприятия под эгидой инициативы «Тарту – Культурная столица Европы 2024 года» и Дома общества Tiigi будут проводиться по выходным до середины августа. В рамках программы «Тарту-2024 представляет» выступят Рита Рэй (16.07),группа Horoskoop и Хейди Тамме (23.07), Рауль Оямаа (29.07) и группа Ewert and the Two Dragons (14.08). Концерт, посвященный 50-летию ансамбля Kukerpillid (10.07), состоится в рамках фестиваля «Игра в бисер», а в первые выходные августа на бульваре Вабадузе пройдет Тартуский фестиваль еды и вина, где выступят Юри Поотсманн (5.08), Алика Милова и ансамбль Funkifize с Ингой Тислар и Лаури Пихлапом (6.08).
Цель бульвара Свободы от автомобилей – объединить центр города и район, прилегающий к реке Эмайыги, в единое целое, разделить группы участников дорожного движения для обеспечения безопасного движения и оживить летний центр города. В качестве инновации в будние дни будет тестироваться возможное будущее решение, при котором бульвар Вабадузе, хотя и открыт для автомобильного движения, но автомобили движутся в более стесненных условиях и медленнее, чтобы повысить безопасность и снизить уровень шума и загрязнения воздуха.