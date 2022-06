Бульвар Свободы от автомобилей в Тарту откроется в пятницу велотуром и концертом

Мероприятия под эгидой инициативы «Тарту – Культурная столица Европы 2024 года» и Дома общества Tiigi будут проводиться по выходным до середины августа. В рамках программы «Тарту-2024 представляет» выступят Рита Рэй (16.07),группа Horoskoop и Хейди Тамме (23.07), Рауль Оямаа (29.07) и группа Ewert and the Two Dragons (14.08). Концерт, посвященный 50-летию ансамбля Kukerpillid (10.07), состоится в рамках фестиваля «Игра в бисер», а в первые выходные августа на бульваре Вабадузе пройдет Тартуский фестиваль еды и вина, где выступят Юри Поотсманн (5.08), Алика Милова и ансамбль Funkifize с Ингой Тислар и Лаури Пихлапом (6.08).