Бульвар Свободы от автомобилей в Тарту откроется в пятницу велотуром и концертом

Велотур стартует из парка Калевипоя, продолжит свое движение по улице Рийа до виадука Ваксали, проследует по пешеходно-велосипедной дорожке вдоль Портовой железной дороги до улицы Туру, и в 18:50 участники велотура доберутся до бульвара Свободы от автомобилей. Все велосипедисты могут присоединяться к колонне в любой удобный момент. В день открытия исполнители Justament и Стефан выступят на сцене посреди бульвара Вабадузе.

Мероприятия будут продолжаться все выходные. В субботу под эгидой Академического спортивного клуба Тартуского университета пройдет тренировка, можно будет принять участие в ботанической экскурсии, также публику будут развлекать гимнасты и гимнастки клуба Akros и DJ Daysleeper. В воскресенье состоится детский утренник и танцевальный конкурс под руководством творческого центра Shaté, а также можно будет пуститься в пляс под свинговые и латиноамериканские ритмы.

В этом году территория бульвара Свободы от автомобилей будет расположена между перекрестком Ууэтуру и арочным мостом «Каарсильд». В отличие от бульвара Свободы от автомобилей, устраиваемого в предыдущие два года, в этом году в будние дни сохранится автомобильное движение по полосам 1+1 в области центра города, расположенной со стороны парка, а также будет установлено ограничение скорости 30 км/ч. Для пешеходов будет открыто уличное пространство со стороны реки, и для безопасного пересечения дорог на проезжей части бульвара Вабадузе добавятся четыре временных пешеходных перехода.