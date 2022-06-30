Фото ⟩ Если есть рай на земле, то это - недвижимость на Сааремаа!

Три земельных участка общей площадью 14,8472 га: сенокосы и пастбища 13,89 га;

площадь двора с правом застройки 0,7019 га;

земля под частной дорогой, ведущей к пляжу, 0,2553 га. Протяженность побережья - 345 м, из которых около 150 м - песчаный пляж буквально во дворе дома.

Двор огорожен с трех сторон. С четвертой стороны расположен прекрасный песчаный пляж, открытый для солнечных лучей с утра до вечера. Во дворе несколько построек. Их можно использовать круглый год, когда гости приезжают ловить рыбу или заниматься серфингом.

Фото: KV.EE

Гараж с бетонным основанием находится сразу за въездными воротами. Под крышей гаража оборудованы две комнаты с четырьмя спальными местами. Разумеется, в этих спальнях есть балконы с видом на море.

Фото: KV.EE

Главный дом расположен в центре двора. На первом этаже находятся холл, кухня, гостиная, душевая и туалет. Этажом выше расположена спальня. К отдельно стоящей бане пристроена огромная терраса площадью более 100 м2. Там же находится просторная комната отдыха с камином, которая также используется как кинозал.

Фото: KV.EE