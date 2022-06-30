В Эстонии произошло очередное землетрясение

Очень близко от этого места было зафиксировано землетрясение 13 июня магнитудой 2,3 балла, которое произошло в 6:10 утра на глубине около четырех километров, напомнила Соосалу. По ее словам, землетрясение 13 июня было почти в 22 раза мощнее того, что имело место во вторник.

«Землетрясения могут происходить сериями, в ходе которых вслед за более крупными толчками могут последовать менее сильные толчки или афтершоки, - пояснила Соосалу. - Подобные случаи в Эстонии отмечаются редко. Известно, что 16 октября 1877 года в районе Хаапсалу было землетрясение магнитудой 3,0, ему предшествовал менее сильный толчок в 2,6».

Исторически Северо-Западная Эстония является наиболее сейсмически активным регионом страны. Нынешнее землетрясение произошло примерно в 20 километрах от эпицентра крупнейшего в истории землетрясения в Эстонии в 4,5 балла Осмуссааре 25 октября 1976 года (59,26° с.ш., 23,39° в.д.).