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Рютте: пусть НАТО вооружает Украину хоть за счет собственной обороноспособности

Interfax/BNS
Рютте: пусть НАТО вооружает Украину хоть за счет собственной обороноспособности
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: FERNANDO VILLAR

Украина должна получить достаточное количество вооружений от стран НАТО, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Крайне важно, чтобы Украина получила достаточное количество тяжелых систем вооружения», — цитирует Рютте издание Politico.

По словам премьер-министра, важно, чтобы все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это в Украину.

«Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою территорию, но сейчас важно, чтобы мы ставили Украину на первое место», — сказал Рютте.

В то же время, премьер-министр Нидерландов отметил, что среди членов НАТО все еще есть страны, которые не решаются поставлять тяжелое вооружение украинской армии. Имен Рютте не назвал.

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