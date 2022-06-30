Рютте: пусть НАТО вооружает Украину хоть за счет собственной обороноспособности

«Крайне важно, чтобы Украина получила достаточное количество тяжелых систем вооружения», — цитирует Рютте издание Politico.

По словам премьер-министра, важно, чтобы все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это в Украину.

«Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою территорию, но сейчас важно, чтобы мы ставили Украину на первое место», — сказал Рютте.