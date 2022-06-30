Украина должна получить достаточное количество вооружений от стран НАТО, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Рютте: пусть НАТО вооружает Украину хоть за счет собственной обороноспособности
Рютте: пусть НАТО вооружает Украину хоть за счет собственной обороноспособности
«Крайне важно, чтобы Украина получила достаточное количество тяжелых систем вооружения», — цитирует Рютте издание Politico.
По словам премьер-министра, важно, чтобы все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это в Украину.
«Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою территорию, но сейчас важно, чтобы мы ставили Украину на первое место», — сказал Рютте.
В то же время, премьер-министр Нидерландов отметил, что среди членов НАТО все еще есть страны, которые не решаются поставлять тяжелое вооружение украинской армии. Имен Рютте не назвал.
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