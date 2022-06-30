Вне дома: крупнейшее в мире кулинарное шоу «МастерШеф» теперь в Эстонии – открыта регистрация участников

В предварительных турах судьи выберут 12 финалистов, которым предстоит выполнить увлекательные задания. Победитель 12-серийного сериала получит приз в размере 10 000 евро и желанный титул лучшего повара «МастерШеф Эстония».

«У всех эстонских поваров-любителей есть возможность проверить свои навыки и выяснить, кто из них лучший», – прокомментировал Орм Оя, судья и ведущий «МастерШеф Эстония».

«Будь вы футболистом, музыкантом, секретарем, топ-менеджером или учителем – испытывающему страсть к кулинарному искусству человеку не нужно быть профессионалом или шеф-поваром, чтобы создавать потрясающие блюда. Поэтому в любом случае стоит испытать себя в программе "МастерШеф Эстония", – призвал Оя к участию и регистрации в программе.

«В мире нет более крупного формата кулинарного шоу, чем «МастерШеф», а его эстонскую версию мы ждали более десяти лет. Великолепный подарок от Inspira нашим телезрителям», – рассказал продюсер программы Каупо Карелсон.

Руководитель отдела развлечений и ТВ компании Telia Карл Антон добавил, что показ программы «МастерШеф Эстония» нашей публике – это для Inspira шаг вперед к цели стать еще более крупным и разносторонним каналом, предлагающим интересный контент.

Фото: Andres Raudjalg

Работу поваров-любителей будут оценивать три строгих судьи: шеф-повар лучших ресторанов Эстонии Орм Оя, легенда среди пекарей Ыйе Притсон и мастер замечательных ужинов и неземных вкусов Михкель Хейнметс.