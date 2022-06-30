Telia Inspira начнет осенью транслировать в Эстонии крупнейшую и известнейшую в мире кулинарную программу «МастерШеф», открытые предварительные туры для участия в которой пройдут в июле и августе в Таллинне, Тарту и Пярну.
Вне дома: крупнейшее в мире кулинарное шоу «МастерШеф» теперь в Эстонии – открыта регистрация участников
В предварительных турах судьи выберут 12 финалистов, которым предстоит выполнить увлекательные задания. Победитель 12-серийного сериала получит приз в размере 10 000 евро и желанный титул лучшего повара «МастерШеф Эстония».
«У всех эстонских поваров-любителей есть возможность проверить свои навыки и выяснить, кто из них лучший», – прокомментировал Орм Оя, судья и ведущий «МастерШеф Эстония».
«Будь вы футболистом, музыкантом, секретарем, топ-менеджером или учителем – испытывающему страсть к кулинарному искусству человеку не нужно быть профессионалом или шеф-поваром, чтобы создавать потрясающие блюда. Поэтому в любом случае стоит испытать себя в программе "МастерШеф Эстония", – призвал Оя к участию и регистрации в программе.
«В мире нет более крупного формата кулинарного шоу, чем «МастерШеф», а его эстонскую версию мы ждали более десяти лет. Великолепный подарок от Inspira нашим телезрителям», – рассказал продюсер программы Каупо Карелсон.
Руководитель отдела развлечений и ТВ компании Telia Карл Антон добавил, что показ программы «МастерШеф Эстония» нашей публике – это для Inspira шаг вперед к цели стать еще более крупным и разносторонним каналом, предлагающим интересный контент.
Работу поваров-любителей будут оценивать три строгих судьи: шеф-повар лучших ресторанов Эстонии Орм Оя, легенда среди пекарей Ыйе Притсон и мастер замечательных ужинов и неземных вкусов Михкель Хейнметс.
Под руководством Орма Оя топовый ресторан NOA Peakoka Saal трижды становился лучшим рестораном стран Балтии и победителем престижного ресторанного гида White Guide, а также Оя сделал популярным ресторан La Bottega. В 2019 году организация European Young Leaders назвала его одним из самых влиятельных молодых руководителей. Он является шеф-поваром арт-ресторана Art Priori и сооснователем инновационного фудсервиса Clean Kitchen. Орм – прямолинейный, но в то же время очень чуткий человек, предъявляющий высокие требования к себе и другим.
Ыйе Притсон занимается созданием изысканных кондитерских изделий уже более четырех десятков лет. Ыйе является главным кондитером и креативным директором Gustav Cafe с момента его основания в 2005 году, когда в Тарту открылось первое кафе Gustav под названием Werner. В 2019 году Союз пищевой промышленности Эстонии присвоил ей титул «Мастер с душой» за многолетний вклад и исключительную приверженность делу.
За свою карьеру длиной в пару десятков лет Михкель Хейнметс готовил блюда в ресторанах семи разных стран. Он трудился под руководством многих награжденных звездами Michelin поваров и победителей самого престижного кулинарного конкурса в мире. Михкель помог открыть несколько лучших эстонских ресторанов, а также был шеф-поваром ресторана Dinner in the Sky в нашем регионе. В настоящее время он завоевывает своими блюдами сердца гостей в собственном ресторане iiU mekk на острове Кассари на Хийумаа.
Открытые предварительные туры для участия в программе пройдут в июле и августе в Таллинне, Тарту и Пярну. Регистрация на программу и более подробная информация: www.masterchef.ee
Открытые отборочные туры для участия в шоу пройдут:
в субботу, 16 июля, в Таллинне, на фуд-корте Viru Toidutänav в Viru Keskus;
в субботу, 30 июля, в Пярну, на фестивале уличной еды «Пярнуская улица вкусов»;
в субботу, 6 августа, в Тарту, на Тартуском фестивале еды и вина.