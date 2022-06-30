Украина и ЕС заключили соглашение о либерализации транспортных перевозок

«Неделю назад наше государство получило статус кандидата на членство в Европейском союзе. А уже сегодня сделан очередной шаг на пути к членству. Очень практичный шаг. Подписан "транспортный безвиз". Это соглашение, которое устраняет барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешений на грузовые перевозки», - заявил Зеленский в видеообращении.

Документ имеет огромное значение для украинских перевозчиков, написал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

«С учетом почти пятикратного роста автоперевозок, уже в сентябре этого года из-за нехватки авторазрешений экспорт украинских товаров мог остановиться минимум в направлении двух соседних стран. Это сотни миллионов долларов потерь ежемесячно; и более миллиарда - по итогам года», - привел пример замминистра.

По его словам, это соглашение поможет снизить дефицит и рост цен на украинские товары в ЕС, а также множеству европейских компаний, чьи офисы и производственные базы продолжают работать на Украине.

Зеленский в видеообращении также заявил, что на Украине будет разработана публичная карта действий по интеграции в Европейский союз, ее представят 1 июля.

«У государства будет соответствующий документ - четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и гражданка Украины на предмет того, что необходимо сделать государственным институциям, чтобы мы свою часть работы на пути в ЕС выполнили», - сказал украинский президент.