В 2021 году оборот норвежской семейной компании Reitan Convenience Estonia составил 29 миллионов евро, что на десять процентов больше, чем годом ранее. Последствия пандемии коронавируса привели к тому, что год закончился с убытком в 4,2 миллиона евро, но, несмотря на это, компания продолжила инвестировать в рост и развитие кафе Caffeine и торговых точек R-Kiosk.
Собственник Caffeine и торговых точек R-Kiosk закончил год с убытком в 4,2 млн евро
Об этом BNS сообщила пресс-служба компании, отметив, что 92% выручки от продаж, или 26,6 млн евро, было получено от розничной продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий. Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами составила 4% от общего оборота, или 1,3 миллиона евро. Остальная часть оборота пришлась на посреднические услуги, а также на розничную продажу других товаров.
По словам исполнительного директора Reitan Convenience Estonia Тий Ильвес, на экономические результаты больше всего повлияло продолжение глобальной пандемии коронавируса, сокращение количества полетов и иностранных туристов. Особенно сильно это чувствовалось именно в сфере торговли, которая в основном зависит от повседневного передвижения людей, а также от поведенческих привычек и привычек потребления.
«Несмотря на сложную ситуацию, мы смогли работать так, чтобы базовая зарплата ни одного работника в течение года не уменьшилась. Так же мы не уволили ни одного работника из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Кроме того, благодаря поддержке компании, все наши франчайзи смогли продолжить свою деятельность», - сказала Ильвес. В прошлом году на предприятии в Эстонии работало в среднем 279 человек.
Как и норвежская материнская компания, Reitan Convenience Estonia ориентирована на переход на устойчивую бизнес-модель. Компания стремится достичь амбициозной цели: к 2030 году стать полностью углеродно-нейтральной. По словам Ильвес, при достижении этой цели они исходят из научно обоснованной стратегии устойчивого развития, которая подразумевает основательную предварительную работу в коммерческой деятельности как по сбору информации, привлечению и развитию работников, сотрудничеству с партнерами, так и по дополнительным инвестициям.
«Сделать удобную торговлю стабильной, а стабильность сделать устойчивой - это длительный процесс, которому мы посвящаем все силы, и в который будем продолжать инвестировать. В прошлом году, несмотря на пандемию, мы продолжали инвестировать в открытие новых магазинов, а также в ремонт существующих торговых точек. Мы также заменили все наши кофемашины, что позволяет, помимо расширения ассортимента горячих напитков, предлагать в качестве альтернативы растительное молоко», — пояснила Ильвес.
По сравнению с прошлым годом за первые шесть месяцев 2022 года количество клиентов в торговых точках R-Kiosk выросло на 31%, а в кафе Caffeine – на целых 44%. «Мы амбициозно смотрим в будущее и видим, что все больше и больше клиентов находят свой путь к нам. Весной в главном здании Таллиннского технического университета мы открыли первый в Эстонии небольшой полностью автоматизированный магазин, что также подтверждает наше желание кардинально изменить удобную торговлю», — добавила Ильвес.
На конец 2021 года в Эстонии работало 11 кафе Caffeine и 90 круглосуточных торговых точек R-Kiosk, 15 из которых находятся в руках франчайзи. Норвежское семейное предприятие Reitan Convenience AS работает в Скандинавии и странах Балтии под торговыми марками 7-Eleven, Narvesen, Pressbyran, R-Kioski, R-Kiosk, Lietuvos Spauda, Caffeine и Northland. В 2021 году под этими брендами работало 2002 магазина, которые обслужили почти 420 миллионов клиентов, а также обеспечили работой 14 000 человек в семи странах.