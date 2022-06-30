Собственник Caffeine и торговых точек R-Kiosk закончил год с убытком в 4,2 млн евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба компании, отметив, что 92% выручки от продаж, или 26,6 млн евро, было получено от розничной продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий. Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами составила 4% от общего оборота, или 1,3 миллиона евро. Остальная часть оборота пришлась на посреднические услуги, а также на розничную продажу других товаров.

По словам исполнительного директора Reitan Convenience Estonia Тий Ильвес, на экономические результаты больше всего повлияло продолжение глобальной пандемии коронавируса, сокращение количества полетов и иностранных туристов. Особенно сильно это чувствовалось именно в сфере торговли, которая в основном зависит от повседневного передвижения людей, а также от поведенческих привычек и привычек потребления.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы смогли работать так, чтобы базовая зарплата ни одного работника в течение года не уменьшилась. Так же мы не уволили ни одного работника из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Кроме того, благодаря поддержке компании, все наши франчайзи смогли продолжить свою деятельность», - сказала Ильвес. В прошлом году на предприятии в Эстонии работало в среднем 279 человек.