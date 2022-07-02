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Совет психолога ⟩ Совет психолога: когда психика подает сигналы через тело

Наталья Чепорнюк
, психолог
Совет психолога: когда психика подает сигналы через тело
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Причинами панической атаки могут быть и продолжительный стресс, и повышенная тревожность, и банальное переутомление на работе.
Причинами панической атаки могут быть и продолжительный стресс, и повышенная тревожность, и банальное переутомление на работе. Фото: Shutterstock

В последние годы термин «психосоматика» у многих на слуху. Часто слышу, как его применяют к месту и не к месту, порой вкладывая разные значения, имея в виду разные симптомы. Как разобраться, все ли болезни идут от ума и о чем говорит нам наше тело?

Что за птица эта «психосоматика»?

Под психосоматикой подразумевают возникшие или обострившиеся на фоне стресса физические дисфункции. Это могут быть конкретные проявления, симптомы вроде головных болей, в основе которых нет болезни как таковой. Яркий пример часто наблюдаю во время работы в связи с темой детско-родительских отношений. Клиент на сессии жалуется на головную боль, а после осознания, что проблема, например, не в нем, а в его или ее партнерах по коммуникации, все магически проходит. Потому что буквально воплотилось в жизнь выражение «Это не моя головная боль».

Также психосоматика может проявиться и в более серьезном нарушении работы внутренних органов, например сердечно-сосудистой системы или желудочно-кишечного тракта. Как раз с такой проблемой столкнулась Кристина, мама девятилетнего школьника. Она месяц провела с ребенком в отделении гастроэнтерологии, леча боли в животе и тратя уйму времени и сил на диагностику. Врачи, наконец, предположили, что причина болей в стрессе, и направили ребенка на консультацию к клиническому психологу. После разговора со специалистом выяснилось, что боли в животе начались со сменой школы. Психолог выяснил, что в классе началась травля новенького, и мальчик испытывал сильный стресс. Проблему со школой удалось быстро решить, после чего стресс снизился, и ребенок почувствовал себя здоровым.

Тело vs разум

Нейропсихолог Николай Французов отмечает, что чаще всего психосоматические проявления встречаются в результате «нездоровой» адаптации человека к жизненным обстоятельствам, когда нервная система не в состоянии «переработать» поток данных. Такими «сложными» данными может стать что угодно – конфликт со значимым человеком, утрата, испуг, резкая перемена в жизни. Психика сталкивается со стрессом и активирует защитные механизмы.

Один из них – попытка переварить излишек «сложных» данных через телесные процессы. Например, если мама кричит на ребенка, а психика не готова выдерживать этот стресс, ребенок может заболеть. Эта стратегия может закрепиться в подсознании ребенка. Будучи уже взрослым человеком, он будет «почему-то» болеть каждый раз из-за конфликтов на работе.

Рвется там, где тонко

Не совсем корректно объяснять развитие заболеваний одним только стрессом. Я знаю пример, когда подросток регулярно жаловался на боли в животе, а родители и учителя были уверены, что это из-за стресса, и чуть не пропустили обострение аппендикса. Человек – это цельная система, состоящая из разных подсистем, все органы взаимосвязаны, и дисфункция в одном месте неминуемо влечет дисфункцию в другом. Выражаясь проще, как мы думаем, так и живем, а как живем – тем и болеем.

Человек, который не привык выражать эмоции, «открывать свое сердце», имеет в голове достаточно сильную установку, что открываться – значит проявлять слабость. Подобная модель поведения может запустить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому психотерапия не ограничивается работой с установками в голове или эмоциональной сферой. Не менее важно для личностных изменений работать со средой, в которой живет клиент, и с его телом. Я часто прошу клиентов пройти диагностику и заняться спортом.

С любовью к себе и своему телу

Психосоматика – это не разыгравшееся воображение. Стратегия «не обращать внимания» – путь в никуда. В основе таких заболеваний часто лежат внутренние конфликты, которые не всегда легко осознать. То, что мы думаем, может конфликтовать с тем, что мы чувствуем. Разные элементы нашего «я» могут иметь противоположные устремления.

Что важно учитывать, чтобы психике не пришлось стучаться к нам через тело?

• Принятие того, что «я – это мое тело», даст возможность слышать его.

• Опознавать сигналы своего тела (когда устал – останавливаться или замедляться, давать себе посильную нагрузку, культивировать отдых).

• Не игнорировать свои чувства и учиться идентифицировать через них свои потребности. Искать причины своих переживаний.

• Удовлетворять свои потребности, то есть видеть себя не только в качестве хорошего друга, сотрудника, родителя, сына/дочери, но и внутреннего ребенка или женщины/мужчины. И обязательно не в ущерб другим частям себя.

• Практики mindfullness (медитации, тренирующие осознанность, сосредоточенность на настоящем, так наз. фитнес для ума).

• Йога помогает наладить связь между нашей психикой, телом и эмоциями. • Находиться в состоянии «здесь и сейчас», что помогает не плодить лишние внутренние и внешние конфликты.

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