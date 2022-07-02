В последние годы термин «психосоматика» у многих на слуху. Часто слышу, как его применяют к месту и не к месту, порой вкладывая разные значения, имея в виду разные симптомы. Как разобраться, все ли болезни идут от ума и о чем говорит нам наше тело?
Совет психолога ⟩ Совет психолога: когда психика подает сигналы через тело
Что за птица эта «психосоматика»?
Под психосоматикой подразумевают возникшие или обострившиеся на фоне стресса физические дисфункции. Это могут быть конкретные проявления, симптомы вроде головных болей, в основе которых нет болезни как таковой. Яркий пример часто наблюдаю во время работы в связи с темой детско-родительских отношений. Клиент на сессии жалуется на головную боль, а после осознания, что проблема, например, не в нем, а в его или ее партнерах по коммуникации, все магически проходит. Потому что буквально воплотилось в жизнь выражение «Это не моя головная боль».
Также психосоматика может проявиться и в более серьезном нарушении работы внутренних органов, например сердечно-сосудистой системы или желудочно-кишечного тракта. Как раз с такой проблемой столкнулась Кристина, мама девятилетнего школьника. Она месяц провела с ребенком в отделении гастроэнтерологии, леча боли в животе и тратя уйму времени и сил на диагностику. Врачи, наконец, предположили, что причина болей в стрессе, и направили ребенка на консультацию к клиническому психологу. После разговора со специалистом выяснилось, что боли в животе начались со сменой школы. Психолог выяснил, что в классе началась травля новенького, и мальчик испытывал сильный стресс. Проблему со школой удалось быстро решить, после чего стресс снизился, и ребенок почувствовал себя здоровым.
Тело vs разум
Нейропсихолог Николай Французов отмечает, что чаще всего психосоматические проявления встречаются в результате «нездоровой» адаптации человека к жизненным обстоятельствам, когда нервная система не в состоянии «переработать» поток данных. Такими «сложными» данными может стать что угодно – конфликт со значимым человеком, утрата, испуг, резкая перемена в жизни. Психика сталкивается со стрессом и активирует защитные механизмы.
Один из них – попытка переварить излишек «сложных» данных через телесные процессы. Например, если мама кричит на ребенка, а психика не готова выдерживать этот стресс, ребенок может заболеть. Эта стратегия может закрепиться в подсознании ребенка. Будучи уже взрослым человеком, он будет «почему-то» болеть каждый раз из-за конфликтов на работе.
Рвется там, где тонко
Не совсем корректно объяснять развитие заболеваний одним только стрессом. Я знаю пример, когда подросток регулярно жаловался на боли в животе, а родители и учителя были уверены, что это из-за стресса, и чуть не пропустили обострение аппендикса. Человек – это цельная система, состоящая из разных подсистем, все органы взаимосвязаны, и дисфункция в одном месте неминуемо влечет дисфункцию в другом. Выражаясь проще, как мы думаем, так и живем, а как живем – тем и болеем.
Человек, который не привык выражать эмоции, «открывать свое сердце», имеет в голове достаточно сильную установку, что открываться – значит проявлять слабость. Подобная модель поведения может запустить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому психотерапия не ограничивается работой с установками в голове или эмоциональной сферой. Не менее важно для личностных изменений работать со средой, в которой живет клиент, и с его телом. Я часто прошу клиентов пройти диагностику и заняться спортом.
С любовью к себе и своему телу
Психосоматика – это не разыгравшееся воображение. Стратегия «не обращать внимания» – путь в никуда. В основе таких заболеваний часто лежат внутренние конфликты, которые не всегда легко осознать. То, что мы думаем, может конфликтовать с тем, что мы чувствуем. Разные элементы нашего «я» могут иметь противоположные устремления.
Что важно учитывать, чтобы психике не пришлось стучаться к нам через тело?
• Принятие того, что «я – это мое тело», даст возможность слышать его.
• Опознавать сигналы своего тела (когда устал – останавливаться или замедляться, давать себе посильную нагрузку, культивировать отдых).
• Не игнорировать свои чувства и учиться идентифицировать через них свои потребности. Искать причины своих переживаний.
• Удовлетворять свои потребности, то есть видеть себя не только в качестве хорошего друга, сотрудника, родителя, сына/дочери, но и внутреннего ребенка или женщины/мужчины. И обязательно не в ущерб другим частям себя.
• Практики mindfullness (медитации, тренирующие осознанность, сосредоточенность на настоящем, так наз. фитнес для ума).
• Йога помогает наладить связь между нашей психикой, телом и эмоциями. • Находиться в состоянии «здесь и сейчас», что помогает не плодить лишние внутренние и внешние конфликты.