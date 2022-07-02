Совет психолога ⟩ Совет психолога: когда психика подает сигналы через тело

Один из них – попытка переварить излишек «сложных» данных через телесные процессы. Например, если мама кричит на ребенка, а психика не готова выдерживать этот стресс, ребенок может заболеть. Эта стратегия может закрепиться в подсознании ребенка. Будучи уже взрослым человеком, он будет «почему-то» болеть каждый раз из-за конфликтов на работе.

Рвется там, где тонко

Не совсем корректно объяснять развитие заболеваний одним только стрессом. Я знаю пример, когда подросток регулярно жаловался на боли в животе, а родители и учителя были уверены, что это из-за стресса, и чуть не пропустили обострение аппендикса. Человек – это цельная система, состоящая из разных подсистем, все органы взаимосвязаны, и дисфункция в одном месте неминуемо влечет дисфункцию в другом. Выражаясь проще, как мы думаем, так и живем, а как живем – тем и болеем.

Человек, который не привык выражать эмоции, «открывать свое сердце», имеет в голове достаточно сильную установку, что открываться – значит проявлять слабость. Подобная модель поведения может запустить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому психотерапия не ограничивается работой с установками в голове или эмоциональной сферой. Не менее важно для личностных изменений работать со средой, в которой живет клиент, и с его телом. Я часто прошу клиентов пройти диагностику и заняться спортом.

С любовью к себе и своему телу