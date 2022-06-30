Мониторинг развития: приток военных беженцев не решит демографические проблемы Эстонии

«Российско-украинская война длится уже четыре месяца, и ее завершения в ближайшее время не предвидится, – сказала руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов. – Помимо изменения ситуации в сфере безопасности, влияние войны на Эстонию выражается в потоке прибывающих в страну беженцев и в росте цен на импорт. У Эстонии немного вариантов выбора, и в этих обстоятельствах важно проявлять максимальную дальновидность. Следует учитывать и то, что многие беженцы останутся в Эстонии».

Опираясь на базовый демографический прогноз Евростата, Центр мониторинга развития оценил влияние притока военных беженцев на население Эстонии до 2100 года в рамках трех сценариев (в случае, если в Эстонии останутся 10 000, 30 000 и 60 000 военных беженцев). «Приток военных беженцев не решит основные демографические проблемы Эстонии. В определенной степени стабилизируется сокращение населения. Таким образом, оставшись жить в Эстонии, беженцы помогут лишь отсрочить, но не предотвратить количественное сокращение населения страны, – отметил эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс. – В случае 10 000 военных беженцев, население Эстонии превышало бы обычные показатели в течение девяти лет, в случае 30 000 – в течение 22 лет и в случае 60 000 – в течение 40 лет», – сказал он.