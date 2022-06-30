Правительство заберет деньги с проекта Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги

Прерывается строительство Таллиннской больницы, финансирование которой предполагается сократить на 280 млн евро, и железной дороги Турба-Ристи (34 млн евро), а так же создание возможности многоцелевого медицинского вертолета за 46,3 млн евро.

"Каждому воздастся по заслугам - Партии реформ тоже", — прокомментировал это решение председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд. «К счастью, такая низкоуровневая политическая месть поражает их в три раза больше, чем округ Ляэнемаа и Таллинн. Все хорошее продолжится, когда Центристская партия вернется к власти. Правительство меньшинства может быть вредным. Они это наглядно доказывают».