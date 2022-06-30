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Правительство заберет деньги с проекта Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги

Мейнхард Пулк
, журналист
Правительство заберет деньги с проекта Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги
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Эскиз Таллинской больницы.
Эскиз Таллинской больницы. Фото: Tallinna linnavalitsus

Правительство республики принимает решение сократить объем европейского плана восстановления на 360,3 млн евро и, таким образом, отказаться от финансирования трех крупных проектов.

Прерывается строительство Таллиннской больницы, финансирование которой предполагается сократить на 280 млн евро, и железной дороги Турба-Ристи (34 млн евро), а так же создание возможности многоцелевого медицинского вертолета за 46,3 млн евро.

Правительство обосновывало это стремительным ростом цен на строительство и уменьшением поддержки со стороны Евросоюза.

"Каждому воздастся по заслугам - Партии реформ тоже", — прокомментировал это решение председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд. «К счастью, такая низкоуровневая политическая месть поражает их в три раза больше, чем округ Ляэнемаа и Таллинн. Все хорошее продолжится, когда Центристская партия вернется к власти. Правительство меньшинства может быть вредным. Они это наглядно доказывают».

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