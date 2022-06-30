POSTIMEES В МАДРИДЕ ⟩ Второй день саммита НАТО принес Эстонии долгожданные известия

В то же время в Эстонию будут отправлены дополнительные союзные войска и техника, но, по словам премьер-министра Каи Каллас, точное число войск не указано, а также не ясно, когда новые солдаты и новая техника смогут прибыть на эстонскую землю. При этом Каллас выразила уверенность, что на это не уйдут годы.

Новая командная структура дивизии будет создана в сотрудничестве с Великобританией, которая является базой дислоцированного в настоящее время в Эстонии батальона НАТО. В будущем эта дивизия станет частью военной структуры НАТО, которая находится в цепочке командования альянса и в случае военного времени будет руководить как эстонскими, так и союзными подразделениями, находящимися в Эстонии, на уровне дивизии. Кроме того, в состав дивизии входят также подразделения усиления, которые все время находятся в какой-нибудь другой стране, но при необходимости могут быстро прибыть в Эстонию.

Совместное фото лидеров НАТО в Мадриде. Фото: Foto: Kenny Holston/AP/Scanpix

Великобритания объявила, что назначит одну бригаду для обороны Эстонии, которая останется в стране. Командный состав бригады с ответственным бригадным генералом прибудет в Эстонию, чтобы планировать ее деятельность на месте. Дислоцированная в Соединенном Королевстве бригада пройдет обучение в Эстонии для ознакомления с местными условиями. Пока неясно, какие дополнительные военные возможности могут принести британцы, но несомненно, что они будут введены и, вероятно, будут ротироваться.