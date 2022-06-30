POSTIMEES В МАДРИДЕ ⟩ Второй день саммита НАТО принес Эстонии долгожданные известия
Желание Эстонии сбылось: в сотрудничестве с Великобританией в Эстонии будет создан штаб дивизии НАТО
Великобритания назначает еще одну бригаду для обороны Эстонии
Новая стратегическая концепция НАТО называет Россию самой большой и непосредственной угрозой
На саммите НАТО в Мадриде было выполнено одно из главных пожеланий Эстонии – создать на территории республики штаб дивизии НАТО, пишет Postimees.
В то же время в Эстонию будут отправлены дополнительные союзные войска и техника, но, по словам премьер-министра Каи Каллас, точное число войск не указано, а также не ясно, когда новые солдаты и новая техника смогут прибыть на эстонскую землю. При этом Каллас выразила уверенность, что на это не уйдут годы.
Новая командная структура дивизии будет создана в сотрудничестве с Великобританией, которая является базой дислоцированного в настоящее время в Эстонии батальона НАТО. В будущем эта дивизия станет частью военной структуры НАТО, которая находится в цепочке командования альянса и в случае военного времени будет руководить как эстонскими, так и союзными подразделениями, находящимися в Эстонии, на уровне дивизии. Кроме того, в состав дивизии входят также подразделения усиления, которые все время находятся в какой-нибудь другой стране, но при необходимости могут быстро прибыть в Эстонию.
Великобритания объявила, что назначит одну бригаду для обороны Эстонии, которая останется в стране. Командный состав бригады с ответственным бригадным генералом прибудет в Эстонию, чтобы планировать ее деятельность на месте. Дислоцированная в Соединенном Королевстве бригада пройдет обучение в Эстонии для ознакомления с местными условиями. Пока неясно, какие дополнительные военные возможности могут принести британцы, но несомненно, что они будут введены и, вероятно, будут ротироваться.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден также сообщил, что в Эстонии и других странах Балтии американские подразделения будут проходить обучение на ротационной основе. Ожидается, что подразделения прибудут в страны Балтии из Польши и Болгарии, где в настоящее время находятся бригады США. По данным правительства США, ротация включает бронетанковые, воздушные и зенитные силы, а также силы специальных операций.
Фундаментальное изменение
Подразделение на уровне дивизии включает в себя три элемента: наши собственные силы обороны, союзные силы, дислоцированные в Эстонии, и воинские части, предназначенные для Эстонии, но находящиеся в другом месте. По словам Каллас, для поддержки этих сил в Эстонию будут доставлены дополнительные военные возможности и техника, чтобы они были доступны в кризисной ситуации, когда прибудут солдаты союзников. Таким образом, не нужно будет тратить время на транспортировку военной техники, которая займет больше времени, чем доставка солдат.
«Мы не ожидаем, что тысячи новых солдат будут постоянно находиться в Эстонии, но мы ожидаем, что они будут готовы действовать вместе под единой командной структурой и будут готовы быстро прибыть сюда», — сказала Каллас.
Новая командная структура дивизии будет создана в сотрудничестве с Великобританией, которая является базой дислоцированного в настоящее время в Эстонии батальона НАТО.
Согласно желанию правительства, в Эстонии должно быть размещено союзное подразделение размером с одну бригаду, что будет означать от 3000 до 5000 солдат, но премьер-министр Каллас не назвала точную численность. В рамках создаваемой дивизии НАТО это означало бы, что до 30 000 солдат союзников будут постоянно готовы защищать Эстонию, часть из которых дислоцируется в Эстонии с соответствующей командной структурой, а другая часть — в какой-либо иной стране.
По сути это означает, что оборонные планы НАТО, которые ранее были сосредоточены на сдерживании, теперь основаны на принципе усиленной обороны, что является фундаментальным изменением в том, как действует альянс.
«Наши опасения были услышаны и поняты», — сказала Каллас. «Поскольку Россия усилила свою агрессию, оборонные планы НАТО также должны ответить на нее. Сейчас важно, чтобы эти планы были быстро реализованы».
Финляндия и Швеция получили официальное приглашение на вступление в альянс
В новой стратегической концепции, одобренной НАТО, Россия признана самой большой и непосредственной угрозой альянсу. Это большое и фундаментальное изменение для НАТО, поскольку в предыдущей концепции, выпущенной в 2010 году, Россия описывалась как стратегический партнер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также похвалил Финляндию и Швецию, которые отказались от своей многолетней политики нейтралитета и решили вступить в НАТО. В рамках саммита также удалось преодолеть разногласия с Турцией, которая согласилась на присоединение Финляндии и Швеции, что позволило оформить официальное приглашение на присоединение двух северных стран, это является важной вехой в процессе присоединения.
По словам Столтенберга, это свидетельствует о том, что Североатлантический Альянс един, политика открытых дверей альянса работает, и президент России не имеет права решать, кто может быть членом альянса, а кто нет.
В то же время, Столтенберг заявил, что НАТО предпримет шаги для доведения сил обороны Украины до уровня, соответствующего стандартам западных стран, что, в свою очередь, позволит увеличить поставки западного оружия в Украину.
«Украина может рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Столтенберг. «Союзники по НАТО продолжают предлагать военную и экономическую помощь».
Кроме того, союзники согласовали новый пакет помощи для Украины, который включает военную и невоенную помощь, такую как оборудование связи, топливо и медикаменты.
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс: мы привержены защите стран Балтии.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (на фото) в заявлении для Postimeеs, Литовской национальной радиовещательной компании и финской ежедневной газеты Iltalehti подтвердила, что Соединенное Королевство, несомненно, защитит страны Балтии в случае российской агрессии, а также защитит Финляндию и Швецию, которым британцы также дали гарантии безопасности в процессе вступления в НАТО.
Трасс добавила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО посылает четкий сигнал России. «Аргумент Путина заключался в том, что НАТО должно вернуться к своим границам конца прошлого века, однако после вторжения России в Украину НАТО вместо этого расширится», — сказала Трасс, добавив, что присоединение двух северных стран к НАТО значительно укрепит восточное и северное крыло альянса.
Комментируя новую оборонную стратегию НАТО, основанную на усилении обороны, которая заменяет нынешнюю стратегию так называемой заградительной проволоки и согласно которой силы НАТО освободили бы захваченную территорию только позже, Трaсс сказалa, что война России на Украине доказала необходимость новой стратегии.
По словам министра иностранных дел Великобритании, Россия не отказалась от своих целей в Украине, но изменила свою тактику, при этом не исключено, что Владимир Путин снова попытается захватить Киев. «Поэтому важно максимально сотрудничать с украинцами и поставлять оружие, которое позволит вытеснить россиян с территории Украины», — сказала Трасс.