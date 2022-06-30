Разговор по телефону дорого обошелся россиянину: суд отправил нарушителя за решетку

27 июня полицейские вели дорожный надзор в Пыльвамаа на шоссе Тарту — Ряпина — Вярска. В какой-то момент в поле зрения патрульных показался двигавшийся на большой скорости Volkswagen Passat. Несмотря на то, что на данном участке шоссе максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, водитель решил разогнаться до 171км/ч. Нарушителю подали сигнал остановиться, который он выполнил. За рулем машины находился проживающий в России 48-летний гражданин этой страны.

Старший комиссар Юго-Восточного полицейского отделения Тоомас Лихтмаа сказал, что нарушитель признал вину. «Он сказал, что разговаривал по телефону по громкой связи, поэтому не обратил внимание на превышение скорости. Водитель затруднился ответить, почему не воспользовался круиз-контролем», - сказал Лихтмаа.

Россиянина задержали и отвезли в арестный дом дожидаться суда. За серьезное нарушение скоростного режима в суде полиция ходатайствовала об аресте нарушителя. Суд удовлетворил ходатайство на состоявшемся 29 июня заседании. Теперь любителю острых ощущений придется провести шесть дней за решеткой.