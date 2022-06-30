Исследование: более половины жителей Эстонии хотят в ближайшие годы пройти переобучение

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе Kantar Emor, 61% опрошенных хочет пройти профессиональное переобучение на своем нынешнем рабочем месте, 49% хотят с помощью обучения расширить свой кругозор и 30% - заняться какой-либо деятельностью в сфере интересов. К числу наиболее популярных относятся возможности личностного развития, изучение языков, новые познания в сфере инфотехнологий и коммуникации, получение новых навыков в сфере бизнеса и управления. В сфере познаний общего плана жители Эстонии хотят получить новые знания и опыт в области саморегуляции, владения иностранными языками, инфотехнологий.

По словам эксперта Kantar Emor Анны Каролин, респонденты из числа иноязычных жителей Эстонии больше всего заинтересованы в изучении языков — эстонского и английского.

Средняя сумма расходов на обучение и саморазвитие у большинства респондентов может составить до 200 евро, однако многие готовы вложить в саморазвитие и до 400-600 евро в год.

В ходе исследования социологи выяснили отношение людей к новой возможности повышения уровня образования — получения микро-квалификации. Об образовательных микро-программах слышали 22 процента респондентов, в первую очередь молодежь и жители университетского города Тарту.

Первое впечатление от этой возможности у опрошенных в целом позитивное. Ценность получения микро-квалификации они видят в освежении профессиональных навыков или в овладении новыми приемами работы. Если выбирать между получением микро-диплома или переобучением, то 20 процентов опрошенных предпочли бы первое и 11 процентов — второе, хотя по мнению 59% респондентов, выбор зависит от обстоятельств, например, от темы обучения.

Обучение по микропрограммам предлагают университеты, сроки подачи заявок на участие в осеннем семестре начинаются в августе.

Исследование по тематике обучения и получения микро-квалификации Kantar Emor провела среди жителей Эстонии 25-65 лет в два этапа: с 20 по 27 апреля среди 792 человек и с 16 мая по 2 июня среди 817 респондентов.