Налоговый Мордор Bolt не подходит для Эстонии

Ни в коем случае страна не должна принимать предложенную Bolt, мягко говоря, странную трактовку налогообложения, напротив, она должна быть оспорена, например, в суде, для прояснения ситуации.

Ссылки в статье на то, что «потому что Bolt – гордость Эстонии, а в Bolt полно влиятельных людей» звучат особенно плоско, поэтому тему трогать не хотят. В любом случае страна не должна мириться с, мягко говоря, странной налоговой трактовкой Болта, а должна быть оспорена в суде, например, для прояснения ситуации.

Кстати, пару лет назад Bolt попросил у государства кредит на помощь в связи с корона-кризисом, но он его не получил. Может показаться, что отсталое правительство просто не понимает современного начинающего бизнеса. Однако компания Bolt, которая набирает сотрудников со всего мира, получила помощь с зарплатами из Эстонии – именно помощь с зарплатами, что очень показательно в свете сегодняшней статьи.

В сфере такси Bolt пытался проскочить не только несоблюдая языковые требования, но и не заботясь о карте транспортного средства, необходимой для обычного поставщика услуг такси. Аргумент Bolt заключался в том, что он предоставляет не услуги такси, а на самом деле услуги информационного общества.