Налоговый Мордор Bolt не подходит для Эстонии

История Микка Салу в сегодняшней газете показывает, что Bolt не заботит и эстонская налоговая система, поскольку он оставляет неоплаченными налоги за работу курьеров-развозчиков еды. То, что уничижительное словосочетание «Bolt и Wolt», когда-то возникшее, здесь не уместно, видно по тому, что Wolt заключает трудовые договоры с курьерами и платит подоходный налог. Bolt, напротив, использует удивительную схему уклонения от уплаты налогов.
Bolt рассматривает курьеров не как сотрудников, а как независимых поставщиков услуг. При этом большинство курьеров являются частными лицами, они даже не имеют статуса OÜ или FIE. Платят ли они налоги, и как, на взгляд Bolt, его не касается. Поскольку многие курьеры вовсе являются иностранцами, знания которых о местных налоговых обязательствах далеко не полное, можно сделать вывод, что налоги фактически не платятся. Это дает Bolt конкурентное преимущество перед добросовестными компаниями.
Объяснения Bolt довольно запутаны, доходя до того, что, возможно, это рестораны и кафе, в которых заказывается еда, должны платить налоги за курьеров.
Делая выводы из этой истории, мы должны подчеркнуть два аспекта. Во-первых, это репутация честного налогоплательщика, которая, по-видимому, не заботит Bolt, а во-вторых, это роль государства и налоговой инспекции в сборе налогов и обеспечении честной налоговой конкуренции.
Хотя в Налогово-таможенном департаменте отвечают на вопросы журналиста очень немногословно, принципиальная позиция в сказанном есть. Деньги, которые получают курьеры Bolt, – это налогооблагаемый доход, считает чиновник. Следовательно, они должен облагаться налогом как доход от заработной платы, чего не было сделано.