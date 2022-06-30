Пентус-Розиманнус о Таллиннской больнице: подготовительная работа со стороны города была с пробелами

Пентус-Розиманнус напомнила, что, поскольку экономика Эстонии очень быстро восстановилась после пандемии, Европейская комиссия сократила объем средств восстановления с 1,1 млрд евро до 862 млн евро. На решение также повлияло внезапное повышение цен на строительство, что увеличило стоимость запланированных проектов на 350 миллионов евро.

«Результатом сегодняшнего обсуждения стало то, что нам, к сожалению, приходится исключать из плана восстановления те проекты, где либо подготовка была, к сожалению, плохой, где очень высок риск роста цен, где нет обязательного решения по их покрытию, либо где еще есть существенные недостатки», — пояснила она.

Министр: подготовка была с пробелами

В случае нефинансирования проекта Таллиннской больницы Пентус-Розиманнус указала в качестве одной из причин его неполную подготовку. «До сих пор у нас не было подтверждения из Таллинна о том, есть ли решение о покрытии недостающей части плана восстановления. Во-вторых, совсем недавно было принято очень неожиданное решение, что город хочет добавить еще один подземный этаж к и без того гигантскому и очень сложному проекту, что, по сути, сделает невозможным уложиться в сроки, требуемые Еврокомиссией. График жесткий, крайний срок — 2026 год», — сказала она.

В письме, направленном правительству, Государственный контроль также обратил внимание на необходимость дополнительного критического анализа окончательной цены больницы. По данным Госконтроля, нынешние прогнозы были чрезмерно оптимистичными. «Но, возможно, еще более важной является содержательная часть письма государственного аудита: с уже существующими больницами не анализировался, какой риск дублирования повлечет за собой добавление такой крупномасштабной больницы», — сказала Пентус-Розиманнус.

Она также отметила, что к канцлеру юстиции обратились пять профессиональных обществ, которые обратили внимание на то, что Таллиннская больница не продумала комплексное решение по родовспоможению.

«Подводя итог: у нас было желание быстро продвигаться вперед с Таллиннской больницей, и мы знали, что существуют свои риски. Мы находимся в ситуации, когда за прошедшее время риски не уменьшились, а увеличились», — заявила министр финансов.