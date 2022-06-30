Кылварт о Таллиннской больнице: если придется отказаться от проекта, это будут миллионы евро, выброшенные на ветер

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, узнав о решении, был сильно удивлен: «Мы догадывались, что государство откажет в выделении дополнительных средств, необходимых для реализации этого проекта. 280 миллионов евро, которые выделял ЕС, это лишь половина суммы, необходимой на строительство. Поскольку никаких ответов на наши запросы мы так и не получили, а мы по-прежнему считаем, что это не городской, а государственный проект, поскольку в стране нет по-настоящему современной больницы, готовой работать и в пандемию, и в войну, составлялся альтернативный план».

Этот план предусматривал использование собственных средств, в том числе, с привлечением инвесторов и взятием кредитов: «У нас заключены рамочные договоры, и нестабильность на рынке кредитования с растущим ЕВРИБОРом нас пока не ограничивали». Кылварт добавил, что сегодня этот план использовать нельзя, поскольку 50-60 процентов финансирования еще как-то можно было потянуть, но реализовать проект стоимостью в 600 миллионов евро город самостоятельно не сможет.

«Я пока не могу сказать, какое решение будет принято в итоге, - сказал Кылварт. - Мы не ожидали, что ситуация может обернуться таким образом и не анализировали возможные последствия. Пока ясно, что если от проекта придется отказаться, это означает, что на воздух будут выброшены миллионы евро, которые уже потрачены на предварительную работу и те санкции, которые последуют при отказе от договоров. Кроме того, у нас амортизированы две крупных больницы, – Ляэне-Таллиннская и Ида-Таллиннская– которые должны были переехать в Таллиннскую больницу. Это вопрос семи-восьми лет, когда вопрос невозможности использования больниц встанет крайне остро. Но если для правительства это отдаленная перспектива, то для меня, как мэра, это уже завтра – если мы немедленно что-то не предпримем, мы не успеем решить вопрос до того, как это станет очень серьезной проблемой».