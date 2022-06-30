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На выходных состоится чемпионат мира по стрельбе из лука среди юниоров

rus.postimees.ee
На выходных состоится чемпионат мира по стрельбе из лука среди юниоров
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Лучники.
Лучники. Фото: Eesti Vibuliit

2 июля в Пярну состоится чемпионат Эстонии по стрельбе из лука среди юниоров. Организаторы – Союз лучников Эстонии и пярнуский клуб Meelis.

Это очень важное для эстонского лучного спорта событие, поскольку зарегистрировано рекордное количество участников – 182 человека. Это тот же результат, что и в доковидные времена, что очень радует организаторов.

По словам члена правления Союза лучников Эстонии Катрин Вихула, это уникальное событие. Юниоры всех возастных классов выйдут на один старт.

Состязания пройдут в четырех стилях и четырех возрастных классах U13, U15, U18 ja U21, в женском и мужском зачете. Главный судья – судья международной категории WA IJC Тааво Аллик.

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