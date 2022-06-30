2 июля в Пярну состоится чемпионат Эстонии по стрельбе из лука среди юниоров. Организаторы – Союз лучников Эстонии и пярнуский клуб Meelis.
На выходных состоится чемпионат мира по стрельбе из лука среди юниоров
На выходных состоится чемпионат мира по стрельбе из лука среди юниоров
Это очень важное для эстонского лучного спорта событие, поскольку зарегистрировано рекордное количество участников – 182 человека. Это тот же результат, что и в доковидные времена, что очень радует организаторов.
По словам члена правления Союза лучников Эстонии Катрин Вихула, это уникальное событие. Юниоры всех возастных классов выйдут на один старт.
Состязания пройдут в четырех стилях и четырех возрастных классах U13, U15, U18 ja U21, в женском и мужском зачете. Главный судья – судья международной категории WA IJC Тааво Аллик.
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