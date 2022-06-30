Amnesty: удар по драматическому театру Мариуполя - военное преступление России

Исследователи также проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее, верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и социальных сетей и исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

«После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что это нападение является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные», - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Она добавила, что это нападение должны расследовать как военное преступление Международный уголовный суд и другие органы, обладающие соответствующими полномочиями, а всех виновных должны привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разрушения.

Данные о числе жертв

Точное число жертв нападения установить до сих пор не удалось, но, по мнению Amnesty International, оно намного меньше, чем сообщалось ранее.

Сразу после нападения в мариупольском горсовете заявили, что погибло около 300 человек. Журналисты AP в своем расследовании отмечали, что число жертв могло быть в два раза больше.

Свидетельства, собранные Amnesty International, указывают на то, что многие люди успели покинуть театр незадолго до нападения, в том числе 14 и 15 марта, когда заработали «зеленые коридоры».