Чт, 30.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Михал: Кылварт должен подумать об отставке

rus.postimees.ee
Михал: Кылварт должен подумать об отставке
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Кристен Михал
Кристен Михал Фото: Remo Tõnismäe

Председатель экономической комиссии парламента и заместитель председателя Таллиннского городского собрания Кристен Михал (Партия реформ) сказал, что мэру столицы Михаилу Кылварту (Центристская партия) нужно подумать об отставке, пишет Postimees.

«План строительства Таллиннской больницы провалился. Это большая управленческая ошибка, в случае которой мэр должен подумать об отставке, - написал Михал в социальной сети. – Почему провалился план одного из самых крупных проектов объединения больниц и создания современной инфраструктуры, через которую улучшилось бы качество лечения?» Он ответил на этот вопрос так: «Причина проста – городское правительство неспособно реализовать план, где нужно соблюдать сроки, сопряженные с использованием европейских денег, и даже решать самые простые коммунальные вопросы».

«Финансовые вопросы до сих пор открыты, имеется неразбериха по сути проекта (например, оказание родовспоможения), плюс заявления о том, что в процессе работы меняется количество этажей. История успеха, как заливка улиц красным пластиком, который стекает в море. Просто все это не так заметно. Все это вершина айсберга. Я по-прежнему являюсь сторонником слияния таллиннских больниц и создания современной инфраструктуры. Не секрет, что я был частью силы: как таллиннский депутат, я поддерживал получение европейских денег на строительство Таллиннской больницы. Чтобы жители столицы и Эстонии получили лучшее здравоохранение, и в будущем возникла новая возможность экспорта. Более чистая, с повышенной дополнительной ценностью, дающая работу и хлеб.

Этот случай можно считать одним из признаков плохого управления. Если есть сроки, известны риски, нужно как можно шире привлекать всех, кто может и хочет помочь. Мэр выбрал другой путь, сказал, что сделает все сам, единственное, чего он хочет от других – деньги. Заявив нам в городском собрании, что он отвечает и он сделает.

Не сделал. Даже не приблизился.

Таким образом, в августе, когда соберется госорбрание, нужно обсудить, годится ли настолько недальновидный человек на пост мэра? Провал проекта Таллиннской больницы – это его ответственность. Я считаю, что он должен подумать об отставке».

Ключевые слова
Наверх