Михал: Кылварт должен подумать об отставке

«План строительства Таллиннской больницы провалился. Это большая управленческая ошибка, в случае которой мэр должен подумать об отставке, - написал Михал в социальной сети. – Почему провалился план одного из самых крупных проектов объединения больниц и создания современной инфраструктуры, через которую улучшилось бы качество лечения?» Он ответил на этот вопрос так: «Причина проста – городское правительство неспособно реализовать план, где нужно соблюдать сроки, сопряженные с использованием европейских денег, и даже решать самые простые коммунальные вопросы».

«Финансовые вопросы до сих пор открыты, имеется неразбериха по сути проекта (например, оказание родовспоможения), плюс заявления о том, что в процессе работы меняется количество этажей. История успеха, как заливка улиц красным пластиком, который стекает в море. Просто все это не так заметно. Все это вершина айсберга. Я по-прежнему являюсь сторонником слияния таллиннских больниц и создания современной инфраструктуры. Не секрет, что я был частью силы: как таллиннский депутат, я поддерживал получение европейских денег на строительство Таллиннской больницы. Чтобы жители столицы и Эстонии получили лучшее здравоохранение, и в будущем возникла новая возможность экспорта. Более чистая, с повышенной дополнительной ценностью, дающая работу и хлеб.

Этот случай можно считать одним из признаков плохого управления. Если есть сроки, известны риски, нужно как можно шире привлекать всех, кто может и хочет помочь. Мэр выбрал другой путь, сказал, что сделает все сам, единственное, чего он хочет от других – деньги. Заявив нам в городском собрании, что он отвечает и он сделает.

Не сделал. Даже не приблизился.