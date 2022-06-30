Военные беженцы из Украины могут получить свою пенсию в Эстонии

Об этом сообщил в четверг Департамент социального страхования, напомнив, что уже сегодня военным беженцам из Украины выплачивается пособие в размере 275 евро, с помощью которого компенсируется разница между украинской пенсией и народной пенсией в Эстонии. Для того, чтобы получить в Эстонии пенсию, ранее выплачиваемую на Украине наличными, украинские пенсионеры должны подать департаменту соответствующее заявление.

«Переезжающий из одной страны в другую человек, являющийся гражданином ЕС или гражданином государства, с которым у Эстонии есть международный договор о выплате пенсий, будет получать свою пенсию вне зависимости от того, в какой стране он проживает», - пояснила заведующая службой пенсионных выплат департамент Катре Палль.

По состоянию на второй квартал этого года, на основании эстонско-украинского договора выплата пенсий назначена 1601 человеку, проживающему в Украине и получающему пенсию от Эстонии. Украина платит пенсии в Эстонии 281 человеку.

С запросом о получении пенсии из Украины к властям Эстонии обратились почти 40 военных беженцев.

Наряду с гражданами Украины, правом на получение пенсии от своей страны в Эстонии на основании международных договоров обладают также граждане Австралии, Канады, Молдавии, России и Белоруссии.

Подавая заявление о выплате пенсии из другой страны, пенсионер должен иметь в виду, что на основании договора подлежащая к выплате сумма пенсии из-за границы будет ему начисляться раз в квартал.