Ляэнеметс: "Отечество" блокирует тему перехода на эстоноязычное образование

Партии, собравшиеся в четверг утром на коалиционные переговоры, два часа обсуждали тему перехода на эстоноязычное образование и не смогли определиться с формулировкой окончательного текста, сказал порталу ERR заместитель председателя партии "Отечество" Урмас Рейнсалу.

«Мы обсуждали тему перевода образования на эстонский язык, обсуждали различные возможные компромиссы и пришли к тому, что партии должны письменно представить свои предложения касательно окончательного текста, поскольку в таких важных вопросах нужна четкая формулировка. Завтра утром мы продолжим работу", - сказал Рейнсалу.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал, что в четверг утром планировалось обсудить тему компенсации расходов на энергоносители, однако основное время ушло на споры вокруг эстоноязычного образования: «Партия "Отечество" вернулась к своим исходным позициям, хотя все другие готовы к компромиссу, и в итоге мы ни к чему не пришли".