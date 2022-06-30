Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал, что на коалиционных переговорах "Отечество" начало блокировать тему перевода образования на эстонский язык. Он также добавил, что, если это продолжится, пункт о переходе на эстоноязычное образование вообще может быть убран из коалиционного соглашения.
Ляэнеметс: "Отечество" блокирует тему перехода на эстоноязычное образование
Партии, собравшиеся в четверг утром на коалиционные переговоры, два часа обсуждали тему перехода на эстоноязычное образование и не смогли определиться с формулировкой окончательного текста, сказал порталу ERR заместитель председателя партии "Отечество" Урмас Рейнсалу.
«Мы обсуждали тему перевода образования на эстонский язык, обсуждали различные возможные компромиссы и пришли к тому, что партии должны письменно представить свои предложения касательно окончательного текста, поскольку в таких важных вопросах нужна четкая формулировка. Завтра утром мы продолжим работу", - сказал Рейнсалу.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал, что в четверг утром планировалось обсудить тему компенсации расходов на энергоносители, однако основное время ушло на споры вокруг эстоноязычного образования: «Партия "Отечество" вернулась к своим исходным позициям, хотя все другие готовы к компромиссу, и в итоге мы ни к чему не пришли".
"Мы сказали, что если не достигнем договоренности по этой теме, то пункт о переходе на эстоноязычное образование будет убран из коалиционного соглашения", - добавил Ляэнеметс.