Чт, 30.06.2022
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Эстонский борец Ричард Карелсон стал чемпионом Европы

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Эстонский борец Ричард Карелсон стал чемпионом Европы
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Ричард Карелсон (слева), архивное фото.
Ричард Карелсон (слева), архивное фото. Фото: IMAGO/United World Wrestling / Kadir Caliskan

На проходящем в Риме чемпионате Европы по борьбе в классе U20 наш борец греко-римского стиля Ричард Карелсон (весовая категория до 97 кг) завоевал титул чемпиона Европы.

В финале воспитанник таллиннского клуба Nelson победил со счетом 3:0 немца Коннора Заммета. В первой тайме Карелсон сумел совершить бросок через спину и перевел противника в партер, за что заработал 2 балла. Во втором тайме технических пунктов набрано не было, но судьи оценили активную борьбу Ричарда и добавили еще один балл.

До этого момента ни один борец в греко-римском стиле и вольной борьбе возрастного класса U20 не доходил до финала титульных соревнований, но 10 лет назад Эпп Мяэ в этой же возрастной группе завоевала титул чемпионки Европы.

На пути к финалу наш спортсмен победил представителя Армении Хранта Микаэляна (8:9). В четвертьфинале победил шведа Маанса Клостерманна (5:4). В полуфинале против Карелсона вышел украинец Юри Дорохов, но эстонец контролировал борьбу, победил со счетом 6:0 и вышел в финал.

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