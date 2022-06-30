На проходящем в Риме чемпионате Европы по борьбе в классе U20 наш борец греко-римского стиля Ричард Карелсон (весовая категория до 97 кг) завоевал титул чемпиона Европы.
Эстонский борец Ричард Карелсон стал чемпионом Европы
В финале воспитанник таллиннского клуба Nelson победил со счетом 3:0 немца Коннора Заммета. В первой тайме Карелсон сумел совершить бросок через спину и перевел противника в партер, за что заработал 2 балла. Во втором тайме технических пунктов набрано не было, но судьи оценили активную борьбу Ричарда и добавили еще один балл.
До этого момента ни один борец в греко-римском стиле и вольной борьбе возрастного класса U20 не доходил до финала титульных соревнований, но 10 лет назад Эпп Мяэ в этой же возрастной группе завоевала титул чемпионки Европы.
На пути к финалу наш спортсмен победил представителя Армении Хранта Микаэляна (8:9). В четвертьфинале победил шведа Маанса Клостерманна (5:4). В полуфинале против Карелсона вышел украинец Юри Дорохов, но эстонец контролировал борьбу, победил со счетом 6:0 и вышел в финал.