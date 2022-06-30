Эстонский борец Ричард Карелсон стал чемпионом Европы

В финале воспитанник таллиннского клуба Nelson победил со счетом 3:0 немца Коннора Заммета. В первой тайме Карелсон сумел совершить бросок через спину и перевел противника в партер, за что заработал 2 балла. Во втором тайме технических пунктов набрано не было, но судьи оценили активную борьбу Ричарда и добавили еще один балл.

До этого момента ни один борец в греко-римском стиле и вольной борьбе возрастного класса U20 не доходил до финала титульных соревнований, но 10 лет назад Эпп Мяэ в этой же возрастной группе завоевала титул чемпионки Европы.