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Фото ⟩ Открылся необычный магазин, где все стоит вполовину дешевле

За первый день продано более 500 товаров
Рауно Ууслеэр
Открылся необычный магазин, где все стоит вполовину дешевле
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Kaubamaja odavmüük
Kaubamaja odavmüük Фото: Dmitri Kotjuh

Вчера в центре Пайде, в здании старого универмага, открылся аутлет, где можно купить товары за полцены. В первый день было продано более 500 товаров.

По первоначальному плану, магазин будет открыт совсем недолго. «Решим по ходу дела. На данный момент думаем, что магазин будет работать два-три месяца. Если люди быстрее опустошат магазин, можем закрыть еще раньше».

В магазине есть товары на любой вкус. Например, женские весенне-осенние сапоги за 130 евро сейчас можно купить за 65 евро. Мужской пиджак, который первоначально стоил 145 евро, теперь стоит 72,5 евро.

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