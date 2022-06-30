Вчера в центре Пайде, в здании старого универмага, открылся аутлет, где можно купить товары за полцены. В первый день было продано более 500 товаров.
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Фото ⟩ Открылся необычный магазин, где все стоит вполовину дешевле
За первый день продано более 500 товаров
Открылся необычный магазин, где все стоит вполовину дешевле
По первоначальному плану, магазин будет открыт совсем недолго. «Решим по ходу дела. На данный момент думаем, что магазин будет работать два-три месяца. Если люди быстрее опустошат магазин, можем закрыть еще раньше».