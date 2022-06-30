Полиция просит содействия в установлении местонахождения 25-летней Маритты, с которой близкие последний раз связывались 26 июня. С этого времени о местонахождении молодой женщины ничего неизвестно.
Не вышла на работу и не вернулась домой: полиция разыскивает 25-летнюю женщину
Не вышла на работу и не вернулась домой: полиция разыскивает 25-летнюю женщину
Сегодня утром полиция получила сообщение о том, что проживающая в Супилинне в Тарту Маритта не пришла на работу, дома она тоже не появлялась. Последний раз близкие контактировали с ней 26 июня. Уходя из дома, молодая женщина не взяла с собой мобильный телефон и личные вещи.
Маритту разыскивают как полицейские, так и близкие, но, к сожалению, до сих пор неизвестно, куда она могла направиться и где находится.
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение. У нее русые волосы.
Всех, кто видел изображенную на фото молодую женщину, полиция просит звонить по номеру 112.