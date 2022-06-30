Не вышла на работу и не вернулась домой: полиция разыскивает 25-летнюю женщину

Сегодня утром полиция получила сообщение о том, что проживающая в Супилинне в Тарту Маритта не пришла на работу, дома она тоже не появлялась. Последний раз близкие контактировали с ней 26 июня. Уходя из дома, молодая женщина не взяла с собой мобильный телефон и личные вещи.