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Не вышла на работу и не вернулась домой: полиция разыскивает 25-летнюю женщину

rus.postimees.ee
Не вышла на работу и не вернулась домой: полиция разыскивает 25-летнюю женщину
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Маритта.
Маритта. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 25-летней Маритты, с которой близкие последний раз связывались 26 июня. С этого времени о местонахождении молодой женщины ничего неизвестно.

Сегодня утром полиция получила сообщение о том, что проживающая в Супилинне в Тарту Маритта не пришла на работу, дома она тоже не появлялась. Последний раз близкие контактировали с ней 26 июня. Уходя из дома, молодая женщина не взяла с собой мобильный телефон и личные вещи.

Маритту разыскивают как полицейские, так и близкие, но, к сожалению, до сих пор неизвестно, куда она могла направиться и где находится.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение. У нее русые волосы.

Всех, кто видел изображенную на фото молодую женщину, полиция просит звонить по номеру 112.

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