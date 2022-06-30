Шок-контент. Бывший руководитель Формулы-1: "Я по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина»

"Это не было преднамеренной войной. Посмотрите, как Америка вламывалась в другие страны, которые не имеют ничего общего с Америкой. Я совершенно уверен, что если бы Украина хотела правильно выйти из ситуации, она могла бы это сделать. Если подумать, нашему другу в Украине (Зеленскому – прим.) было намного проще это все остановить. Зеленский раньше был комиком, и, судя по всему, намерен продолжать эту профессию, потому что если бы он подумал и приложил достаточно усилий для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-то изменить. Уверен, что если бы Украина хотела выйти из этой ситуации должным образом, то сделала бы этоь", – приводит слова Экклстоуна Mirror.

В 2019 году Экклстоун заявлял, что заслонил бы своего Путина, если бы кто-то собирался его застрелить, ведь он "хороший парень". У экс-главы Формулы-1 спросили, испытывает ли он те же чувства сейчас в связи с войной в Украине, которую начала РФ.