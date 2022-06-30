Для поддержания нормы углерода следует ограничить вырубку лесов

Министерство окружающей среды в пресс-сообщении подчеркнуло, что достигнутый компромисс вовсе не означает окончательной договоренности — сейчас начнутся официальные переговоры по климатическому пакету между Европарламентом и Советом Евросоюза.

Неопределенность с корчеванием и культурными лугами

Одной частью ЗИЗЛХ является Постановление о корчевании и деградации леса, которое применяется к определенным товарам (живой скот и говядина, соя, пальмовое масло, кофе, какао, древесина). При размещении на рынке и экспорте в ЕС потребуется доказать, что их производство и выращивание не сопровождались корчеванием или деградацией леса. Твердая позиция Министерства окружающей среды Эстонии при посещении встречи заключалась в том, что мы можем принять инициативу только в том случае, если нам будет гарантирована возможность вырубки леса для восстановления естественной среды обитания и реализации продукции или древесины, произведенной на вырубленной территории.

В качестве обоснования была поставлена цель сохранения эстонских культурных лугов. Советник отдела охраны природы Министерства природных ресурсов и окружающей среды Хердис Фридолин объяснил Postimees, каков смысл оправданной вырубки леса: «Необходимость вырубки леса может возникнуть при восстановлении заросших культурных лугов, где существующая растительность в настоящее время соответствует критериям леса, что предусмотрено в Законе о лесe, и из него восстанавливают открытое сообщество. Таким образом, при восстановлении культурных лугов действительно может быть произведено значительное количество древесины. В случае восстановления и содержания культурных лугов также важно сохранить возможность законной продажи крупного рогатого скота, овец и их мяса».

Председатель правления Эстонского фонда природы Авелийна Хельм согласна с объемом биомассы, задействованной в восстановительных работах, но видит определенную непоследовательность в доводах министерства: «Восстановительные работы на лугах не связаны с инициативой Европейского Союза остановить корчевание и деградацию лесов», — сказала Хельм.

Она добавляет, что это также было подтверждено Европейской комиссией. Хельм не может сказать, почему министерство до сих пор затрагивает этот вопрос, если подтверждение со стороны Еврокомиссии уже получено. «Вопрос заключается в том, почему Эстония определила множество лугов, нуждающихся в восстановлении, как лесные земли. Культурные луга также прошли инвентаризацию, и почему у нас критерий лесных угодий с экологической точки зрения на очень сомнительных основаниях». Анна-Мария Сепп