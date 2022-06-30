Министерство образования и наук привязало знание государственного языка к другим квалификационным требованиям, предъявляемым к учителям, а это означает, что с сентября 2025 года при плохом знании эстонского языка ни учителем, ни директором школы больше стать не получится.
Через три года с плохим эстонским языком в учителя уже не возьмут
Подписанное министром образования Лийной Керсна постановление собирает в один правовой акт квалификационные требования и уже действующие требования о знании эстонского языка для педагогов дошкольных детских учреждений, учителей общеобразовательных школ, руководителей школ и опорных специалистов. Долгое время для работников образования действует требование владеть эстонским языком на уровне В2 или С1 в зависимости от того, какую должность они занимают или на каком языке преподают.
Согласно новому постановлению, с 1 сентября 2025 года знание эстонского языка является четко сформулированным квалификационным требованием для учителей, руководителей школ и опорных специалистов. Это означает, что с учителем с не отвечающим требованиям знанием эстонского языка нельзя заключить бессрочный договор, а нанимать директора школы или опорного специалисты можно только при выполнении языкового требования. Изменение будет применено через три года, что даст работникам образования достаточно времени для улучшения знания эстонского языка и, при необходимости, сдачи уровневого экзамена.
Керсна отметила, что очень хорошее знание языка у учителей – это предпочтение для создания единой эстоноязычной среды обучения: «Государство уже десятки лет предоставляло разные возможности обучения для работников образования с недостаточным уровнем владения эстонским языком, но и участие в них, и их эффективность оказались низкими».
«Мы планируем новые, предназначенные специально для них языковые курсы. По-прежнему предлагаем учителям различные гибкие возможности изучения языка, как внутришкольные курсы или изучение языка при помощи э-обучения. Учителя должны быть примером в изучении языков», - добавила Керсна.
Для изучения эстонского языка и улучшения навыка у работников образования имелись и есть разные возможности, в том числе, услуги Фонда интеграции и Кассы страхования от безработицы. Одобрение Языкового департамента получили 125 частно-правовых обучающих фирм, в которых можно учить эстонский язык или заказывать курсы, которые проводятся при школе. Кроме того, возможности изучения эстонского языка министерство увеличит в новый период выделения средств из структурных фондов ЕС, когда будут организованы языковые курсы, для работников образования, исходя из их потребностей. Целью курсов станет предоставление обучения эстонскому языку работникам образования таким образом, чтобы курсы были связаны с потребностями их специализации и пригодностью к работе. Одной из целей курсов также будет подготовка к сдаче уровневого экзамена. Успешно сдавшим экзамен Министерство образования компенсирует расходы на обучение.
Надзор за уровнем владения языком у работников образования осуществляет Языковой департамент, который, в числе прочего, консультирует работников и работодателей при поиске подходящих языковых курсов. По данным департамента, осенью 2021 года в эстонских дошкольных детских учреждениях, а также общеобразовательных школах и кружках имелись 2300 человек, которым необходимо дополнительное изучение эстонского языка. Большая часть из них работают в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюмаа.
Министерство образования разослало проект постановления для высказывания мнения еще три недели назад. Изменение поддержали Эстонское общество руководителей начального образования, Эстонский союз работников образования, Эстонское общество логопедов, Эстонский союз специальных педагогов, Палата сотрудничества объединений учителей, Эстонский союз учителей и Эстонское объединение руководителей школ.