Через три года с плохим эстонским языком в учителя уже не возьмут

Для изучения эстонского языка и улучшения навыка у работников образования имелись и есть разные возможности, в том числе, услуги Фонда интеграции и Кассы страхования от безработицы. Одобрение Языкового департамента получили 125 частно-правовых обучающих фирм, в которых можно учить эстонский язык или заказывать курсы, которые проводятся при школе. Кроме того, возможности изучения эстонского языка министерство увеличит в новый период выделения средств из структурных фондов ЕС, когда будут организованы языковые курсы, для работников образования, исходя из их потребностей. Целью курсов станет предоставление обучения эстонскому языку работникам образования таким образом, чтобы курсы были связаны с потребностями их специализации и пригодностью к работе. Одной из целей курсов также будет подготовка к сдаче уровневого экзамена. Успешно сдавшим экзамен Министерство образования компенсирует расходы на обучение.