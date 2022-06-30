Формула-1 опубликовала официальное заявление в ответ на скандальные высказывания Берни Экклстоуна, связанные с геополитической ситуацией, сообщает «Чемпионат».
"Формула 1" вновь вынуждена оправдываться. Теперь за высказывания своего бывшего босса
"Формула 1" вновь вынуждена оправдываться. Теперь за высказывания своего бывшего босса
«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта», — сказано в официальном заявлении.
Ранее Берни Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain публично заявил о том, что полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина и добавил, что «готов принять за него пулю». Кроме того, экс-руководитель "Формулы-1" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что «он просто не захотел сделать большего для того, чтобы избежать возникшей ситуации».
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