"Формула 1" вновь вынуждена оправдываться. Теперь за высказывания своего бывшего босса

«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта», — сказано в официальном заявлении.

Ранее Берни Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain публично заявил о том, что полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина и добавил, что «готов принять за него пулю». Кроме того, экс-руководитель "Формулы-1" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что «он просто не захотел сделать большего для того, чтобы избежать возникшей ситуации».