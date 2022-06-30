Счета станут еще больше: Elektrilevi повысит сетевую плату

6 июня компания Elektrilevi подала в Департамент конкуренции ходатайство для повышения сетевой платы. Вчера департамент утвердил новый прейскурант.

Elektrilevi является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в Эстонии, потребляя около 300 ГВтч электроэнергии в год, что необходимо для поддержания работы электросети. По данным Департамента конкуренции, Elektrilevi потребовала изменения прейскуранта в связи с повышением цен на электроэнергию.

«Elektrilevi ходатайствовала о повышении сетевой платы в первую очередь из-за изменения цены на покупаемую для покрытия сетевых потерь электроэнергию, которая выросла на 26,2 процента по сравнению с предыдущим решением. Компания для покрытия сетевых потерь покупает электроэнергию на бирже электроэнергии Nord Pool», — пояснила Postimees глава отдела сотрудничества и поддержки Департамента конкуренции Маарья Уулитс.

В этом году Elektrilevi дважды повышала сетевую плату. Первое повышение цен в среднем на три процента вступило в силу 1 марта. Второе, 10-процентное повышение вступило в силу 1 июня.

«Электросеть должна быть одинаково надежной по всей Эстонии, а сетевые услуги должны быть доступны для клиентов по приемлемой цене. Для достижения этой цели требуются постоянные инвестиции в модернизацию и развитие сети. Подорожавшая более чем на пятую часть электроэнергия, строительные работы и материалы, а также все более частые штормы не позволяют проводить необходимые ремонтные работы с сегодняшними сетевыми тарифами», — пояснил в пресс-релизе председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.