Министерство образования и науки выделило более двух миллионов евро на поддержку деятельности интеграционных и языковых лагерей, которые предлагают увлекательные и познавательные возможности для более чем 10 000 эстонских и украинских молодых людей как летом, так и во время осенних каникул.
Для эстонских и украинских детей проведут интеграционные и языковые лагеря
"Мы очень рады, что так много местных органов самоуправления, образовательных учреждений, школ по интересам, молодежных центров, а также организаций по поддержке военных беженцев объединили усилия и вместе подумали о том, как предложить украинской и эстонской молодежи содержательные, развивающие и укрепляющие душевное здоровье занятия, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна. - Участие в молодежном лагере - хорошая возможность найти новых друзей и попрактиковать навыки эстонского языка, чтобы осенью продолжить учебу в эстонской школе".
В завершившемся в середине июня туре приема заявлений была подана 151 заявка на общую сумму 2 082 633 евро. Из первой партии заявок положительный ответ о финансировании получили 82 заявки, которые государство поддержит суммой в размере 793 176 евро. Поскольку некоторые организаторы лагерей все еще оформляют документы, решения о финансовой поддержке принимаются в два этапа.
Согласно первоначальному списку, организаторы спланировали лагеря таким образом, что в них примут участие до 11 357 эстонских и украинских молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет. Окончательный список поддерживаемых лагерей будет опубликован на сайте министерства не позднее середины июля.
Молодежные лагеря пройдут в каждом уезде Эстонии. В большинстве случаев планируется, что в каждом лагере будут дети из одного уезда, но некоторые организаторы сотрудничают и с другими регионами.
Среди получивших финансирование заведений больше всего общеобразовательных школ (30%), а также молодежных и образовательных организаций (20%). Из 82 лагерей, утвержденных на сегодняшний день, 9 будут организованы как проектные лагеря с ночевкой, а остальные — как дневные лагеря. В одной лагерной смене примут участие как минимум 10 молодых людей.
Мероприятия, предлагаемые в лагерях, разнообразны, и зачастую определенные дни будут посвящены определенным темам программы. Например, в один день больше занимаются изучением языка, на следующий день — спортом и другими увлечениями. Язык изучается в игровой и творческой форме как в совместной, так и в индивидуальной деятельности.
Финансирование лагерей можно использовать до 30 октября 2022 года, а это значит, что лагеря можно организовывать как летом, так и во время осенних каникул.
В рамках дополнительного бюджета государство выделит на организацию летних молодежных лагерей до 2,8 млн евро, чтобы способствовать более быстрой адаптации украинской молодежи к эстонскому языку и культурному пространству и их готовности к продолжению образования в эстоноязычных школах осенью.
Дополнительную информацию и оповещение интересующихся предоставляют организаторы лагерей.
Обзор лагерей, получивших финансирование, с контактами организаторов можно скачать на сайте министерства.