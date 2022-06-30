Заведения питания: 30 градусов рядом с плитой – неизбежность

Однако это не означает, что кухни летом становятся какими-то пыточными. «Конечно, тяжело, но эта и не работа для слабаков», — сказал Таави, работающий в одном из ресторанов в Раквере. Он не захотел давать комментарии от своего полного имени. К сожалению, Таави оказался единственным поваром, который вообще был готов прокомментировать эту тему в жаркий полдень. Как известно, все они очень заняты в то время, когда подаются обеденные блюда.

Таави — опытный повар, готовивший более чем в десяти ресторанах. Он помнит много таких, в которых работа летом была серьезным испытанием. «Когда-то ситуация и здесь, в Раквере, была намного хуже, к нынешнему времени многие места вложили средства в свои вентиляционные системы. Сейчас общая картина, наверное, более современная, хотя я не могу говорить за всех. Но если мы начнем гнаться за какими-то допустимыми 30 градусами, то можно с тем же успехом летом закрыть сразу все кухни», — сказал Таави и посоветовал перестать жаловаться.