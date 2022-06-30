Со среды чиновники имеют право прекращать работу в помещении, где температура поднялась выше 30 градусов, сообщила Инспекция труда (ТИ). Повара и менеджеры заведений общественного питания на это разводят руками или просто ухмыляются — даже на хорошо вентилируемой кухне выполнить это требование зачастую просто невозможно, пишет Virumaa Teataja.
Заведения питания: 30 градусов рядом с плитой – неизбежность
Однако это не означает, что кухни летом становятся какими-то пыточными. «Конечно, тяжело, но эта и не работа для слабаков», — сказал Таави, работающий в одном из ресторанов в Раквере. Он не захотел давать комментарии от своего полного имени. К сожалению, Таави оказался единственным поваром, который вообще был готов прокомментировать эту тему в жаркий полдень. Как известно, все они очень заняты в то время, когда подаются обеденные блюда.
Таави — опытный повар, готовивший более чем в десяти ресторанах. Он помнит много таких, в которых работа летом была серьезным испытанием. «Когда-то ситуация и здесь, в Раквере, была намного хуже, к нынешнему времени многие места вложили средства в свои вентиляционные системы. Сейчас общая картина, наверное, более современная, хотя я не могу говорить за всех. Но если мы начнем гнаться за какими-то допустимыми 30 градусами, то можно с тем же успехом летом закрыть сразу все кухни», — сказал Таави и посоветовал перестать жаловаться.
На взгляд Таави, рассматриваемый закон может плохо сказаться на местах общественного питания в целом. «Я понимаю, что когда начинающий повар проводит первый день на жаркой кухне, поначалу может быть очень страшно. Но если кто-то теперь скажет ему, что из-за этого он должен подставить своего работодателя, и вызвать остановку работы, то уж извините меня... Эта работа такая и есть, а пока иди покури и убедись, что на улице не прохладнее», — добавил Таави.
По словам консультанта Трудовой инспекции по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла, разрешение прекратить работу в случае необходимости направлено в первую очередь на работодателей, которые сами взяли на себя ответственность за безопасность рабочей среды. «Исходим из здравого смысла, и того, предпринял ли работодатель шаги для улучшения ситуации. К сожалению, в большинстве случаев проблема заключается в том, что работодатель никоим образом не желает облегчить людям работу во время жары. Есть даже работодатели, которые ругают сотрудников за перерывы. Также, к сожалению, многие сообщения заканчиваются словами — это длится уже несколько лет, но ничего не предпринято». Кальюла добавила, что Трудовой инспекция проверяет температуру во время каждого наблюдения, а не только по сигналу.
Управляющая Rakvere Art Café Анне Ныгу назвала требование 30 градусов абсурдным в предложенном виде. «Если сотрудник говорит, что не может работать в таких условиях, конечно, я его понимаю. У некоторых также могут быть проблемы с кровяным давлением, или болезни сердца. Но если сотрудники сегодня скажут, что все в порядке, мы переживем, то ведь нет проблем, — сказала Ныгу и добавила, что выборочные проверки на кухнях были бы очень глупым шагом со стороны Трудовой инспекции, — Такой вопрос следует рассматривать на основе жалобы, то есть только в том случае, если работник пожаловался».
Ныгу также отметила, что в Эстонии все-таки меньше трех месяцев очень жаркой погоды. По ее словам, сотрудники «Арт-кафе» не жаловались на вентиляцию.
Конечно тяжело, но это и не работа для слабаков.
Таави, повар из Раквере
Урмас Траус, управляющий кафе Rakvere Rohuaia, также сказал, что, хотя с вентиляцией у них все в порядке, требование 30 градусов — это скорее научная фантастика. «Хорошо выполнять такой закон в офисе, где спокойно дует кондиционер, и думай себе там, в прохладе, — сказал Траус. — Да и где-нибудь снаружи у гриля было бы не очень весело работать прямо сейчас».
По его заверению, никто из сотрудников кафе Rohuaia не падал в обморок на рабочем месте, и не уходил с работы из-за жары.
Андрус Альбрехт, управляющий и шеф-повар ресторана Bonzai, признался в среду, что, хотя он сам не мерял температуру, на кухне действительно очень жарко. «Все плиты и грили работают, а стоя перед ними действительно испытываешь такое чувство, будто тебя бросили в воду».
Впервые он услышал о правиле 30 градусов от журналиста. «Это действительно смешно, я даже не знаю, как на это реагировать», — было его первой реакцией. Альбрехт, который сам суетится у плиты в своем заведении, сказал, что понимает опасения Трудовой инспекции, но если бы в Эстонии, по примеру стран Средиземноморья, в самые жаркие часы устраивалась сиеста, продолжать вести бизнес в области общественного питания было бы невозможно. «У нас тут такой небольшой семейный бизнес, мы можем тут друг другу пожаловаться, что жарко, но вряд ли кто-то пойдет жаловаться в инспекцию. Приходится всегда держать бутылку с водой рядом с собой, чтобы охлаждаться. Ничего страшного, мы справимся!» — сказал Андрус Альбрехт.
По словам начальницы отдела надзора Трудовой инспекции Сильи Сооне, волна жары как бы разделила эстонских работодателей на две части. «У нас есть разумные работодатели, которые перестроили график работы, предоставили людям возможность для охлаждения или вовсе не вызывают сотрудников на работу в самое жаркое время. В то же время существует множество мест с такой рабочей средой, откуда люди звонят и пишут нам, потому что работодатель не прислушивается к их трудностям», — сказала она.
К сожалению, в законодательстве не указана конкретная температура, допустимая в рабочих помещениях.
Тревожные звонки
Горячая линия Трудовой инспекции получила множество сигналов тревоги за время надвинувшейся жары от сотрудников, чье рабочее место по своей температуре напоминает пустыню Сахара. Вот несколько примеров беспокойства обратившихся.
- «Приходится мыть стеклянный фасад с темной поверхностью, на улице 34 градуса. Как долго мне можно это делать?»
- «У нас в производственном корпусе 48 градусов, но работодатель не дает дополнительных перерывов, потому что не хватает людей».
- «В наших цехах нет кондиционеров, отсутствует вентиляция, окна не открываются, вентиляторы работодатель не предоставляет, температура в цеху 30 градусов. Мы изготавливаем электродвигатели, у нас физический труд, мы много потеем, пот можно выжимать из футболок».