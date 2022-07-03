В одном из предыдущих выпусков мы рассказывали о столетней истории таллиннских автобусов. Почти в то же время в Таллинне появилось и другое чудо современной инженерной мысли – самолеты.
История ⟩ Под крылом самолета: на заре авиации в Таллинне было пять аэродромов
Впервые таллиннцы увидели летательный аппарат в 1913 году, когда в Ласнамяэ приземлился французский летчик и путешественник Марсель Бриндежон де Мулине.
Развитие аэродрома началось во время Первой мировой войны, и он расположился в районе современной улицы Вана-Куули: там до сих пор можно найти два ангара для самолетов, несколько перестроенных административных зданий и другие вспомогательные постройки. Естественно, сейчас представить в том месте аэродром довольно сложно. Застройка и горы строительного мусора советских времен сильно изменили ландшафт, превратив альвары (известняковые плато) в холмистую поверхность.
В это же время неподалеку от Батарейной крепости были возведены ангары для гидропланов – небольших и легких машин, приземляющихся на воду. Сегодня там разместился Морской музей. Однако наряду с военными нуждами уже в начале 1920-х годов стала развиваться и гражданская авиация, обеспечивая не только оперативную доставку почты, но и пассажирское сообщение с соседними странами и внутри Эстонии.
Полеты с пересадками
В марте 1921 года было зарегистрировано предприятие AS Aeronaut, самолеты которого стали летать из Ласнамяэ в Ригу. За первый год работы фирма совершила 175 полетов и перевезла 673 пассажира. Через год предприятие заключило договор с государством и обязалось летать не только в Ригу, но и по всей Эстонии.
Следующие пару лет самолеты Aeronaut доставляли пассажиров из Таллинна в Тарту с промежуточной посадкой в Вильянди, а также летали через Ригу в Мемель (ныне Клайпеда) и Кенигсберг (Калининград).
Предприятие использовало немецкие самолеты марки Sablatnig P.III. Их уже летом 1922 года по лицензии стали собирать и на таллиннском «Двигателе». В 1923-м предприятие запустило линию в Хельсинки, которую обслуживали гидропланы, приземлявшиеся на озере Юлемисте, где на воде были оборудованы специальные понтоны. Этот расположенный возле водоочистной станции крошечный водный аэродром позже переедет на пару сотен метров восточнее и прекратит работу только во время Второй мировой войны.
За использование инфраструктуры Ласнамяэского военного аэродрома Aeronaut платил государству, но такое соседство все равно приводило к конфликтам с военным начальством. По стечению обстоятельств Aeronaut обанкротился и прекратил деятельность в 1927 году.
После банкротства эстонской фирмы линию Таллинн-Хельсинки стала обслуживать финская Aero, предшественник хорошо знакомого нам Finnair. В 1932–1933 годах из Ласнамяэ также можно было добраться до Варшавы с промежуточными остановками в Риге и Вильнюсе – эту линию обслуживал хорошо работающий по сей день польский перевозчик LOT.
Груз важнее пассажира
В те годы под Таллинном, в деревне Нехату, действовал еще один аэродром. Пожалуй, это звучит слишком гордо: в действительности там располагалась пара построек да расчищенное под взлетно-посадочную полосу поле – маленькие самолеты не нуждались в масштабной инфраструктуре из бетона.
Сегодня в этих краях работает Ируская электростанция. В 1928 году именно в Нехату стала летать компания Deruluft, совместное немецко-советское предприятие. Через Таллинн пролегал маршрут из Ленинграда в Ригу, позже его продлили до Кенигсберга и аж до Берлина, но по пути по-прежнему делались остановки и в других крупных городах. Как и прочие авиакомпании тех лет, Deruluft концентрировался на перевозке не столько пассажиров, сколько грузов и почты; полет был делом не очень комфортным.
На пике деятельности фирмы за 1936 год удалось перевезти в общей сложности почти 20 тысяч пассажиров. Сложно сказать, сколько людей за эти годы поднялись на борт самолетов Deruluft именно в Таллинне: до переезда в Юлемисте аэродром отличался не самым удобным расположением, поскольку на поездку из Нехату в центр города даже на машине ушло бы значительно больше времени, чем сегодня.
Deruluft прекратил работу в начале 1937 года, когда страны-учредительницы расторгли договор из-за нараставшего политического напряжения.
Самый современный аэропорт
В сентябре 1936 года в Таллинне был открыт новый аэропорт Юлемисте. Частные самолеты использовали большое поле к югу от завода «Двигатель» уже в 1920-х, но на выравнивание площадки и строительство инфраструктуры ушло почти десятилетие. Аэропорт был одним из крупнейших в странах Восточной Европы. Новые 300-метровые бетонные взлетно-посадочные полосы отличались от современных как по длине, так и по форме, образуя треугольник.
Помимо национальных перевозчиков Польши и Финляндии, в Таллинн летали также немецкая Lufthansa и шведская Aerotransport (теперь часть концерна SAS).
Вторая мировая война, а также Зимняя война в Финляндии сказались на авиасообщении в регионе. В 1939 году наметился спад числа пассажиров. В 1939–1940-х годах наряду с крупными перевозчиками линии в Кенигсберг, Стокгольм и Хельсинки обслуживала эстонская компания Ago, но ее судьба по понятным причинам оказалась недолгой. В сентябре 1940 года советские оккупационные власти национализировали самолеты и имущество предприятия. Ласнамяэский аэродром на десятилетия стал военным объектом и пропал с гражданских карт. В конце 1960-х военную авиацию передислоцировали в Хаапсалу, после чего еще в течение десяти лет аэродром использовали спортсмены-парашютисты.