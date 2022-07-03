История ⟩ Под крылом самолета: на заре авиации в Таллинне было пять аэродромов

Предприятие использовало немецкие самолеты марки Sablatnig P.III. Их уже летом 1922 года по лицензии стали собирать и на таллиннском «Двигателе». В 1923-м предприятие запустило линию в Хельсинки, которую обслуживали гидропланы, приземлявшиеся на озере Юлемисте, где на воде были оборудованы специальные понтоны. Этот расположенный возле водоочистной станции крошечный водный аэродром позже переедет на пару сотен метров восточнее и прекратит работу только во время Второй мировой войны.

За использование инфраструктуры Ласнамяэского военного аэродрома Aeronaut платил государству, но такое соседство все равно приводило к конфликтам с военным начальством. По стечению обстоятельств Aeronaut обанкротился и прекратил деятельность в 1927 году.

После банкротства эстонской фирмы линию Таллинн-Хельсинки стала обслуживать финская Aero, предшественник хорошо знакомого нам Finnair. В 1932–1933 годах из Ласнамяэ также можно было добраться до Варшавы с промежуточными остановками в Риге и Вильнюсе – эту линию обслуживал хорошо работающий по сей день польский перевозчик LOT.

Груз важнее пассажира

В те годы под Таллинном, в деревне Нехату, действовал еще один аэродром. Пожалуй, это звучит слишком гордо: в действительности там располагалась пара построек да расчищенное под взлетно-посадочную полосу поле – маленькие самолеты не нуждались в масштабной инфраструктуре из бетона.