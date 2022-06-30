Если раньше объединенная европейская организация Европол могла следить только за теми людьми, которых подозревали в чем-то нехорошем, то теперь ей дано право на всякий случай приглядывать за всеми европейцами, пишет Postimees.
Европолу разрешили неограниченно следить за тем, что делают люди
Со вторника этой недели вступило в силу постановление Европейского союза, согласно которому Европол, по сути, получил разрешение безвыборочно изучать деятельность всех европейцев, а точнее, массово сохранять и обрабатывать данные всех жителей Европы, сообщил heise.de. В действительности такое право имелось у Европола и раньше, но в таком случае полицейские должны были объяснить, что в отношении попавшего в оперативную разработку человека есть основания подозревать его в чем-то нехорошем. С этой недели проводить оперативную работу можно и на всякий случай. Еврочиновники объяснили предоставление дополнительных прав борьбой с терроризмом и тяжкими преступлениями.
По новому закону Европол может использовать данные, собранные о людях, авиакомпаниями, Favcebook-ом или третьими странами, и обрабатывать их по своему усмотрению.
Активисты, защищающие данные, жестко критикуют этот шаг, поскольку новым законом легализуют такое поведение и задним числом. Проблему такое массовое сохранение и использование данных создает потому, что чиновники Европола не обязаны в будущем иметь обзор того, почему люди попадают в разработку, и есть угроза того, что ни в чем невиноватые люди, например, жертвы преступлений или свидетели, таким образом несправедливо будут объявлены связанными с криминальной деятельностью. Так еще в 2020 году объяснил ситуацию отвечающий в ЕС за защиту данных Войцех Веверовский: это сократит основные права граждан и их возможности для контроля над официальными организациями.