Европолу разрешили неограниченно следить за тем, что делают люди

Со вторника этой недели вступило в силу постановление Европейского союза, согласно которому Европол, по сути, получил разрешение безвыборочно изучать деятельность всех европейцев, а точнее, массово сохранять и обрабатывать данные всех жителей Европы, сообщил heise.de. В действительности такое право имелось у Европола и раньше, но в таком случае полицейские должны были объяснить, что в отношении попавшего в оперативную разработку человека есть основания подозревать его в чем-то нехорошем. С этой недели проводить оперативную работу можно и на всякий случай. Еврочиновники объяснили предоставление дополнительных прав борьбой с терроризмом и тяжкими преступлениями.

По новому закону Европол может использовать данные, собранные о людях, авиакомпаниями, Favcebook-ом или третьими странами, и обрабатывать их по своему усмотрению.