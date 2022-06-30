Чт, 30.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Европолу разрешили неограниченно следить за тем, что делают люди

rus.postimees.ee
Европолу разрешили неограниченно следить за тем, что делают люди
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Главная контора Европола.
Главная контора Европола. Фото: HANDOUT/REUTERS

Если раньше объединенная европейская организация Европол могла следить только за теми людьми, которых подозревали в чем-то нехорошем, то теперь ей дано право на всякий случай приглядывать за всеми европейцами, пишет Postimees.

Со вторника этой недели вступило в силу постановление Европейского союза, согласно которому Европол, по сути, получил разрешение безвыборочно изучать деятельность всех европейцев, а точнее, массово сохранять и обрабатывать данные всех жителей Европы, сообщил heise.de. В действительности такое право имелось у Европола и раньше, но в таком случае полицейские должны были объяснить, что в отношении попавшего в оперативную разработку человека есть основания подозревать его в чем-то нехорошем. С этой недели проводить оперативную работу можно и на всякий случай. Еврочиновники объяснили предоставление дополнительных прав борьбой с терроризмом и тяжкими преступлениями.

По новому закону Европол может использовать данные, собранные о людях, авиакомпаниями, Favcebook-ом или третьими странами, и обрабатывать их по своему усмотрению.

Активисты, защищающие данные, жестко критикуют этот шаг, поскольку новым законом легализуют такое поведение и задним числом. Проблему такое массовое сохранение и использование данных создает потому, что чиновники Европола не обязаны в будущем иметь обзор того, почему люди попадают в разработку, и есть угроза того, что ни в чем невиноватые люди, например, жертвы преступлений или свидетели, таким образом несправедливо будут объявлены связанными с криминальной деятельностью. Так еще в 2020 году объяснил ситуацию отвечающий в ЕС за защиту данных Войцех Веверовский: это сократит основные права граждан и их возможности для контроля над официальными организациями.

Ключевые слова
Наверх