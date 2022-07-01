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Четыре месяца войны через объектив студии Postimees: от осторожной надежды — до уверенности в победе Украины

Павел Соболев
, журналист
Четыре месяца войны через объектив студии Postimees: от осторожной надежды — до уверенности в победе Украины
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Мероприятие в поддержку Украины в Таллинне.
Мероприятие в поддержку Украины в Таллинне. Фото: Margus Vilbas Photography/ Shutterstock

С самых первых дней российского военного вторжения в Украину в эстонском обществе стало правилом хорошего тона предсказывать Кремлю крах в развязанной им захватнической войне, а Украине — победу в войне освободительной. Однако если в конце февраля или начале марта жители Эстонии — как и многих других стран — в формулировании ожиданий от будущего руководствовались в большей степени эмоциями, находясь в шоке от жестокости российского нападения, то сейчас почти те же самые слова люди произносят с рассудительностью и убедительной аргументацией, пишет журналист, ведущий студии Postimees Павел Соболев.

1 марта в студии Postimees начала выходить в прямом эфире передача на русском языке, посвященная теме российской военной агрессии против Украины. За прошедшие 4 месяца в качестве приглашенных экспертов в этой передаче успело побывать множество эстонских политиков, дипломатов, военных, политологов, историков, которые давали свои оценки происходящему на самой войне и вокруг нее, а также делились своими мнениями относительно возможных сценариев дальнейшего развития этого конфликта.

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