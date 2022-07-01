Четыре месяца войны через объектив студии Postimees: от осторожной надежды — до уверенности в победе Украины

С самых первых дней российского военного вторжения в Украину в эстонском обществе стало правилом хорошего тона предсказывать Кремлю крах в развязанной им захватнической войне, а Украине — победу в войне освободительной. Однако если в конце февраля или начале марта жители Эстонии — как и многих других стран — в формулировании ожиданий от будущего руководствовались в большей степени эмоциями, находясь в шоке от жестокости российского нападения, то сейчас почти те же самые слова люди произносят с рассудительностью и убедительной аргументацией, пишет журналист, ведущий студии Postimees Павел Соболев.