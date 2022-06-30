Прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы проверить сделки по экспресс-тестам

Госпрокурор Лаура Айаотс объяснила, что в поданных в прокуратуру заявлениях говорится о трех эпизодах: заключение двух договоров и изменение одного тендерного договора. Уголовное дело возбуждено по одному тендерному договору, который был заключен в октябре прошлого года.

«Уголовное дело возбуждено по представленной в заявлении статье Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о нарушении требований, предъявляемых при проведении госзаказов, и злоупотреблении доверием. Речь идет о решении, принятом по предварительной информации, которое может быть изменено в ходе следствия. Сейчас никому подозрение не предъявлено, будет ли это сделано и кому, выяснится в ходе следствия», - добавила прокурор.

Айаотс сказала: «Все решения и процессы в общественном секторе должны быть прозрачными, они должны быть и выглядеть честными. В случае обоснованных подозрений единственной возможностью выяснить все обстоятельства является возбуждение уголовного дела. Только в рамках уголовного дела можно провести все оперативные действия, при помощи которых можно выяснить, были ли соблюдены все требования при проведении производства по госзакаху и при заключении договора».