Начиная с июля креативным директором Vaba Lava Narva будет Юлия Ауг

Основными задачами Юлии Ауг будет руководство художественной деятельностью Narva Vaba Lava и обогащение театральной жизни. Цель – больше эстонской культуры и театра для жителей Нарвы.

«Сейчас нет времени сидеть и обсуждать, как и что делать в Нарве. Туда надо привести Эстонию, чем и занимается Vaba Lava», — добавил Меос. «Наше оружие — театр. Юлия знает Нарву. Знает эстонский театр и людей. Я очень надеюсь, что, помимо того, что она сделает в Ваба Лаве, ей удастся привлечь к гастролям в Нарве и другие эстонские театры. Это нужно нарвитянам – все больше и больше становиться частью эстонского культурного пространства».

Юлия Ауг объясняет, что Нарва всегда занимала особое место в ее жизни. «Я помню воспоминания моей бабушки-эстонки о довоенной Нарве. Нарва, которая исчезла во время бомбардировок и советской оккупации в 1944 году, — говорит актриса и с тревогой добавляет: Сегодня Эстония ментально теряет Нарву. Надо делать что-то в последний раз - иначе мы ее совсем потеряем. Эстонии нужно уделять больше внимания Нарве и Ида-Вирумаа в целом. Поддерживать местный культурный маяк Ваба Лава всячески – как морально, так и материально. Я постараюсь внести свой вклад».

В первые дни войны в Украине Юлия Ауг поставила спектакль «H** Voine. Украина. Письма с фронта» на сцене Vaba Lava, что также стало одной из причин проблем, возникших у нее в России. На сегодняшний день этот спектакль с успехом прошел в Эстонии и Брюсселе, впереди его еще ждут несколько фестивалей. Однако сейчас режиссер работает над спектаклем о Нарве. Или, как она сама говорит, - о разрушении Нарвы.