Эстония планирует вместе с Латвией купить системы ПВО средней дальности

«Саммит НАТО подал четкий сигнал, что помогать будут тем, кто и сам готов себя защитить. Эстония надежный союзник и безусловно одна из тех стран, которые выполняют свою часть работы», - сказал Лаанет, по словам которого важно, чтобы Эстония наряду с поддержкой со стороны союзников была и сама готова участвовать в противовоздушной обороне.

«Российская агрессия в Украине четко демонстрирует потребность в противовоздушных системах. Я хотел бы еще раз поблагодарить Испанию, которая недавно задействовала подобные системы в Латвии, но мы также работаем над развитием наших собственных способностей. Я рад, что мы осуществим этот проект вместе с Эстонией, тем самым укрепив и наше региональное сотрудничество, и совместную обороны», - сказал Пабрикс.

Министерство обороны представило правительству ряд решений в сфере противовоздушной обороны, конкретное предложение планируется представить правительству в конце июля.